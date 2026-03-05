07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Saudades da nora! Poliana Rocha deixa recado para Ana Castela e atiça a web

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saudades-da-nora!-poliana-rocha-deixa-recado-para-ana-castela-e-atica-a-web

Poliana Rocha movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5/3) com uma simples palavra: “saudades”. A esposa do cantor Leonardo resolveu demonstrar a falta que sente da ex-nora, Ana Castela, em uma das publicações da boiadeira em seu perfil, três meses após o fim do namoro com Zé Felipe.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ana Castela compartilhou um carrossel de fotos e vídeos mostrando o momento em que montava a cavalo, usando uma calça jeans e blusa de manga comprida rosa. A publicação recebeu dezenas de interações e, entre elas, uma chamou a atenção.

Veja as fotos

Reprodução/@anacastelacantora
A Boiadeira fez um paralelo entre a “Ana Castela e a Ana Flávia”.Reprodução/@anacastelacantora
Reprodução/@anacastelacantora
Ana Castela compartilhou registros da infância e adolescência.Reprodução/@anacastelacantora
Reprodução/Instagram/@poliana
Ana Castela e Zé Felipe aparecem rindo juntos em vídeo no PantanalReprodução/Instagram/@poliana
Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela, Zé Felipe, Leonardo, Poliana e amigos durante viagem ao PantanalFoto: Reprodução/Instagram
Reprodução: Instagram/@anacastelacantora
Publicação de Ana Castela com comentário da ex-sogra, Poliana RochaReprodução: Instagram/@anacastelacantora

Leia Também

Ana Castela nota perda de seguidores e faz “limpa” nas redes: “Não sou sua fã”
Famosos

Ana Castela nota perda de seguidores e faz “limpa” nas redes: “Não sou sua fã”

Zé Felipe aposta em tatuagem ousada na virilha e exibe resultado nas redes sociais
Famosos

Zé Felipe aposta em tatuagem ousada na virilha e exibe resultado nas redes sociais

Em desabafo, Ana Castela relembra a infância: “Tive que abdicar de tanta coisa”
Famosos

Em desabafo, Ana Castela relembra a infância: “Tive que abdicar de tanta coisa”

Poliana fez questão de demonstrar o carinho que sente pela ex-nora e escreveu “saudades”, seguido de um emoji de coração rosa. O comentário foi suficiente para atiçar os fãs do ex-casal.

Zé Felipe, filho da jornalista, e Ana Castela tiveram um rápido relacionamento. Apesar de, em julho, o portal LeoDias ter flagrado os dois em Orlando, na Disney, somente em outubro assumiram a relação, que chegou ao fim dois dias após o Natal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.