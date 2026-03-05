Saudades da nora! Poliana Rocha deixa recado para Ana Castela e atiça a web

Poliana Rocha movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5/3) com uma simples palavra: “saudades”. A esposa do cantor Leonardo resolveu demonstrar a falta que sente da ex-nora, Ana Castela, em uma das publicações da boiadeira em seu perfil, três meses após o fim do namoro com Zé Felipe.

Ana Castela compartilhou um carrossel de fotos e vídeos mostrando o momento em que montava a cavalo, usando uma calça jeans e blusa de manga comprida rosa. A publicação recebeu dezenas de interações e, entre elas, uma chamou a atenção.

Veja as fotos Abrir em tela cheia A Boiadeira fez um paralelo entre a “Ana Castela e a Ana Flávia”. Reprodução/@anacastelacantora

Ana Castela compartilhou registros da infância e adolescência. Reprodução/@anacastelacantora

Ana Castela e Zé Felipe aparecem rindo juntos em vídeo no Pantanal Reprodução/Instagram/@poliana Ana Castela, Zé Felipe, Leonardo, Poliana e amigos durante viagem ao Pantanal Foto: Reprodução/Instagram Publicação de Ana Castela com comentário da ex-sogra, Poliana Rocha Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Voltar

Próximo

Leia Também Famosos Ana Castela nota perda de seguidores e faz “limpa” nas redes: “Não sou sua fã” Famosos Zé Felipe aposta em tatuagem ousada na virilha e exibe resultado nas redes sociais Famosos Em desabafo, Ana Castela relembra a infância: “Tive que abdicar de tanta coisa”

Poliana fez questão de demonstrar o carinho que sente pela ex-nora e escreveu “saudades”, seguido de um emoji de coração rosa. O comentário foi suficiente para atiçar os fãs do ex-casal.

Zé Felipe, filho da jornalista, e Ana Castela tiveram um rápido relacionamento. Apesar de, em julho, o portal LeoDias ter flagrado os dois em Orlando, na Disney, somente em outubro assumiram a relação, que chegou ao fim dois dias após o Natal.