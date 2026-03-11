Saúde bucal, autoestima e bem-estar são temas de episódio do Voz que Eleva com Dra. Laís Bittencourt

Dando continuidade à programação especial do Mês da Mulher, o podcast Voz que Eleva apresenta um episódio dedicado a um tema que vai muito além da estética: a relação entre saúde bucal, autoestima e qualidade de vida. A convidada da vez é a cirurgiã-dentista Dra. Laís Bittencourt, especialista em Endodontia, área responsável pelos tratamentos de canal e pela preservação dos dentes.

Durante a conversa conduzida pela jornalista Irinéia Barbosa, a profissional compartilha sua trajetória na odontologia e relembra como surgiu a vocação para atuar na área da saúde. No bate-papo, ela também conta como decidiu seguir pela

endodontia, especialidade que exige precisão técnica, sensibilidade e atenção aos detalhes no cuidado com os pacientes.

Um dos pontos centrais do episódio é a transformação que a odontologia vive nos últimos anos. Procedimentos que por muito tempo ficaram associados ao medo e à dor, como o tratamento de canal, hoje contam com tecnologias e métodos que

tornam o atendimento mais rápido, seguro e confortável. Segundo a especialista, a informação e o acolhimento no consultório são fatores fundamentais para diminuir a ansiedade e ajudar o paciente a enfrentar o tratamento com mais tranquilidade.

A conversa também amplia o olhar para além do procedimento clínico. Na rotina do consultório, Dra. Laís observa de perto como problemas dentários podem afetar diretamente a autoestima e o comportamento das pessoas. Em casos de reabilitação oral, por exemplo, a mudança não se reflete apenas no sorriso, mas na confiança, nas relações sociais e até na forma como o paciente se posiciona no ambiente profissional.

O bate-papo também aborda a relevância da saúde bucal como parte essencial da qualidade de vida. A partir da experiência no consultório, Dra. Laís destaca como o acolhimento, a escuta e a atenção aos detalhes fazem diferença no atendimento, contribuindo para que o cuidado odontológico seja visto de forma mais ampla, integrando saúde, confiança e autoestima.

O episódio integra a série especial do Voz que Eleva dedicada ao Mês da Mulher, iniciativa que busca ampliar vozes femininas, compartilhar trajetórias inspiradoras e promover conversas que fortalecem informação, consciência e protagonismo.

A entrevista está disponível em todas as plataformas digitais do podcast, inclusive no youtube, através do link https://youtu.be/SaqS7WiDyIk.

Sobre o Voz que Eleva

O Voz que Eleva é um podcast dedicado a conversas que promovem conscientização, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vozes femininas. Por meio de especialistas, vivências e histórias inspiradoras, o projeto amplia perspectivas e incentiva diálogos que geram impacto positivo na sociedade.