Saúde e segurança como principais problemas do Brasil hoje

Uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) revela um raio-x das maiores angústias da população. Segundo o levantamento, os principais problemas do Brasil hoje segundo Datafolha são a saúde pública e a segurança, que aparecem no topo das menções espontâneas dos entrevistados em todo o território nacional.
O estudo, publicado originalmente pelo jornal Folha de S. Paulo, mostra que 21% dos brasileiros consideram a saúde o maior desafio para o governo federal, seguida de perto pela violência, citada por 19% das pessoas. O cenário reflete uma pressão crescente sobre os serviços públicos e o medo da criminalidade.
Economia e Corrupção completam o pódio
Diferente de anos anteriores, onde a corrupção dominava o debate, o tema agora aparece empatado com a educação, ambos com 9%. A economia, impulsionada pelo temor da inflação e o preço dos alimentos, ocupa o terceiro lugar isolado com 11%.
Ranking detalhado das preocupações (Datafolha):
As respostas foram coletadas de forma espontânea, onde o entrevistado aponta o que vem à cabeça primeiro:
-
Saúde: 21%
-
Violência e Segurança: 19%
-
Economia e Inflação: 11%
-
Educação: 9%
-
Corrupção: 9%
-
Desemprego: 4%
-
Fome e Miséria: 3%
-
Desigualdade Social: 3%
Metodologia da pesquisa
Para chegar a estes números, o Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 137 municípios brasileiros. As entrevistas ocorreram entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, garantindo um nível de confiança de 95%.
O resultado serve como um alerta para a gestão federal, indicando que as áreas sociais e a segurança pública devem ser as prioridades máximas da agenda política nos próximos meses.
