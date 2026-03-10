Saúde e segurança como principais problemas do Brasil hoje

Uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) revela um raio-x das maiores angústias da população. Segundo o levantamento, os principais problemas do Brasil hoje segundo Datafolha são a saúde pública e a segurança, que aparecem no topo das menções espontâneas dos entrevistados em todo o território nacional.

O estudo, publicado originalmente pelo jornal Folha de S. Paulo, mostra que 21% dos brasileiros consideram a saúde o maior desafio para o governo federal, seguida de perto pela violência, citada por 19% das pessoas. O cenário reflete uma pressão crescente sobre os serviços públicos e o medo da criminalidade.

Economia e Corrupção completam o pódio

Diferente de anos anteriores, onde a corrupção dominava o debate, o tema agora aparece empatado com a educação, ambos com 9%. A economia, impulsionada pelo temor da inflação e o preço dos alimentos, ocupa o terceiro lugar isolado com 11%.

Gráfico mostra as maiores preocupações dos brasileiros em março de 2026 | Foto: Arte/Redação

Ranking detalhado das preocupações (Datafolha):

As respostas foram coletadas de forma espontânea, onde o entrevistado aponta o que vem à cabeça primeiro:

Saúde: 21%

Violência e Segurança: 19%

Economia e Inflação: 11%

Educação: 9%

Corrupção: 9%

Desemprego: 4%

Fome e Miséria: 3%

Desigualdade Social: 3%

Metodologia da pesquisa

Para chegar a estes números, o Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 137 municípios brasileiros. As entrevistas ocorreram entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, garantindo um nível de confiança de 95%.

O resultado serve como um alerta para a gestão federal, indicando que as áreas sociais e a segurança pública devem ser as prioridades máximas da agenda política nos próximos meses.

Fonte: g1

