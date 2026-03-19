Tendo Fernanda como vice, Alan perde outra forte liderança no Alto Acre, e Mailza ganha

A disputa pelo Alto Acre segue intensa entre os pré-candidatos ao Governo em 2026, mais especificamente a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. Uma nova figura está aberta ao diálogo e, se conquistada, pode fortalecer ainda mais a base de um dos postulantes ao cargo de chefe do Palácio Rio Branco.

Nesta semana, as movimentações ficaram mais intensas na regional quando o senador Alan Rick conseguiu trazer para sua base a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que estava no grupo de Mailza.

Nesta quarta-feira (18), quem também surgiu nesse cenário de disputa foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que aproveitou o momento e lançou sua pré-candidatura a deputado federal pelo PL. Embora tenha anunciado seu projeto, o gestor não definiu até o momento quem será o seu pré-candidato ao Governo, foi o que ele disse em entrevista ao ContilNet, nesta quinta-feira (19).

Ele e Fernanda não se cheiram

Mesmo afirmando ter uma parceria com Alan Rick, o prefeito disse que só irá apoiar o senador na disputa ao Governo com uma condição: se a vice na chapa não for Fernanda Hassem. “Nós estamos de lados opostos na política”, foi o que Sérgio afirmou.

O prefeito disse que apoiaria Alan se Fernanda disputasse qualquer outro cargo no grupo, menos o de vice. “Se ela quiser ser candidata a deputada federal ou qualquer outro cargo lá dentro dessa construção, não tenho problema, eu permaneço lá. Agora, compondo a chapa majoritária, ele perde o meu apoio”, continuou o prefeito.

Sérgio abre espaço para Mailza

Lopes disse que até ontem não havia espaço para dialogar com Mailza, mas o cenário mudou com as últimas atualizações no grupo de Alan Rick.

“Não, na verdade, assim, eu ainda não tenho essa construção com ela, sabe? Até ontem eu não tinha nem possibilidade de sentar com a Mailza, você entendeu? Porque eu tinha uma relação muito estreita e de parceria com o senador Alan Rick. E o fato da minha movimentação foi exatamente por conta da movimentação em relação à Fernanda”, afirmou.

“E, como ela pode ser candidata a vice lá junto com o Alan, dentro desse cenário, o Alan perderia meu apoio, entendeu? Eu não apoiaria o Alan com a Fernanda de vice, entendeu? Então, o rumo é mais ou menos esse”, continuou.

O prefeito, então, está aberto a conversar com Mailza.

“Então hoje eu já aceito ter uma conversa com a Mailza para uma possível aliança. Não está descartada essa possibilidade. Mas eu ainda não tive nenhuma conversa com a Mailza”, pontuou.

Ao final da entrevista, o prefeito voltou a afirmar qual sua condição para se manter com Alan Rick:

“Até o momento, o candidato é o Alan, desde que a Fernanda não seja vice, não componha a chapa majoritária com ele. Se ela quiser ser candidata a deputada federal ou qualquer outro cargo lá dentro dessa construção, não tenho problema, eu permaneço lá. Agora, compondo a chapa majoritária, ele perde o meu apoio. Então eles precisam tomar uma decisão se é essa a construção que eles querem ou não. Se for essa a construção, não tem problema, a gente segue o jogo, cada um dentro do seu grupo onde se acha mais confortável”.