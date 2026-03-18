O ator Sean Penn Oscar 2026 Ucrânia estatueta guerra protagonizou um dos momentos mais simbólicos do ano no cinema e na política internacional.

Vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Uma Batalha Após a Outra, Penn optou por não comparecer à cerimônia em Los Angeles para estar em solo ucraniano, onde recebeu uma homenagem sem precedentes.

Em vez da tradicional estatueta banhada a ouro, o ator foi presenteado com um “Oscar” simbólico produzido inteiramente com metal retirado de um vagão ferroviário destruído durante os bombardeios no país.

O item foi entregue por Oleksandr Pertsovskyi, CEO da estatal ferroviária ucraniana, como forma de agradecimento pelo apoio incansável do artista à causa local.

Um prêmio com peso histórico

Segundo Pertsovskyi, o objeto carrega um significado profundo por ter sido forjado a partir de materiais que resistiram aos ataques russos. “Tornamos a premiação ainda mais representativa, usando o que restou da destruição para honrar quem nos ajuda a reconstruir a esperança”, destacou o executivo durante a entrega.

Com informações do metrópoles.

Durante a visita, Sean Penn também teve um encontro privado com o presidente Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano agradeceu publicamente o suporte de Penn, que tem sido uma das vozes mais ativas de Hollywood em defesa da soberania do país desde o início da invasão em grande escala.

Conexão antiga com o conflito

A ligação de Sean Penn com a Ucrânia é sólida. Em 2023, o ator lançou o documentário Superpower, que detalha a trajetória de Zelensky e os bastidores da guerra, sendo exibido com destaque no Festival de Berlim. Penn já chegou a “emprestar” um de seus Oscars reais para Zelensky no passado, prometendo que o prêmio só voltaria aos EUA quando a vitória fosse alcançada.

Desta vez, o ator retorna com uma estatueta que, para muitos críticos, possui um valor emocional e político superior ao prêmio da Academia, reforçando seu papel como um dos maiores ativistas humanitários da atualidade.