01/03/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores

Seca histórica no Acre expõe risco de sobrevivência de espécie vulnerável no Brasil; entenda

Pela primeira vez, pesquisadores identificaram formações semelhantes a recifes, até então típicas do ambiente marinho, em um rio amazônico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Durante a expedição, os pesquisadores encontraram áreas com mais de 20 metros de extensão cobertas por conchas/Foto: Reprodução

Uma descoberta inédita feita no Acre durante a seca extrema de 2024 surpreendeu cientistas e acendeu um alerta sobre os impactos das mudanças climáticas na Amazônia. Pela primeira vez, pesquisadores identificaram formações semelhantes a recifes, até então típicas do ambiente marinho, em um rio amazônico.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As estruturas foram encontradas no rio Muru e descritas em estudo publicado na revista científica Acta Amazonica, com base em pesquisa conduzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). A reportagem original é do site (o) eco.

Os chamados “recifes” são formados por densas agregações da ostra de água doce Bartlettia stefanensis, aderidas a plataformas naturais de calcário conhecidas como calcrete, que ficaram expostas com a queda drástica do nível do rio.

Descoberta inesperada em meio à seca

O achado ocorreu em agosto de 2024, no auge da estiagem, quando os níveis dos rios estavam excepcionalmente baixos. Foi nesse cenário que os pesquisadores perceberam algo incomum: extensas áreas cobertas por conchas, formando estruturas contínuas semelhantes a bancos de ostras marinhas.

Segundo o biólogo Fábio Olmos, autor principal do estudo, a descoberta foi totalmente inesperada.

“Quando vi aquilo, pensei: o que isso está fazendo aqui?”, relatou o pesquisador, que tem experiência com ecossistemas costeiros.

Até então, essa espécie era conhecida por viver escondida em cavidades submersas ou nas margens dos rios, o que dificultava sua observação. A formação de estruturas recifais em água doce nunca havia sido documentada na Amazônia.

Durante a expedição, os pesquisadores encontraram áreas com mais de 20 metros de extensão cobertas por conchas, além da presença de outras espécies de moluscos.

As formações também atraíam aves como o chupim-grande e a jaçanã, que se alimentavam no local — indicando que esses “recifes” funcionam como micro-habitats importantes para a fauna.

Além disso, as ostras desempenham um papel ecológico relevante: dependem de peixes para completar seu ciclo de vida e, ao mesmo tempo, ajudam a criar ambientes que abrigam outros organismos aquáticos.

A descoberta está diretamente ligada à seca severa que atingiu o Acre em 2024. Dados da Agência Nacional de Águas (ANA) indicam que o estado enfrentou um período de “seca excepcional” entre agosto e outubro daquele ano.

Ostras também foram encontrads/Foto: Reprodução

Esse cenário extremo não apenas revelou o fenômeno, como também expôs um problema: muitas das ostras encontradas estavam mortas ou em processo de morte, possivelmente devido às condições ambientais adversas.

Especialistas alertam que a intensificação de eventos climáticos extremos — agravados pelo desmatamento — pode comprometer a sobrevivência da espécie.

Segundo o engenheiro ambiental Gabriel Caram, a descoberta é tão relevante quanto preocupante.

“Ambientes antes pouco acessíveis estão mais expostos, aumentando o risco de perda de espécies antes mesmo de serem plenamente conhecidas pela ciência”, destacou.

Apesar da descoberta ampliar a área conhecida de ocorrência da espécie, isso não significa maior segurança. A Bartlettia stefanensis já foi classificada como vulnerável no Brasil e hoje aparece como “dados insuficientes” em avaliações nacionais, além de “quase ameaçada” em listas internacionais.

Os pesquisadores alertam que a repetição de secas severas pode dificultar a recuperação dessas populações e até levar à perda definitiva de habitats.

A revelação dos “recifes” amazônicos, portanto, vai além da curiosidade científica: expõe um ecossistema ainda pouco conhecido — e cada vez mais ameaçado antes mesmo de ser totalmente compreendido.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.