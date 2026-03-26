Segunda etapa do Complexo Viário será inaugurado em julho, diz secretário

O governo do Acre inaugura a primeira parte do Complexo Viário da Avenida Ceará nesta quinta-feira (26). O trecho que será liberado é o da Avenida Getúlio Vargas.

Ao ContilNet, o secretário de Obras, Ítalo Lopes, destacou que o sentimento de entregar a primeira etapa da obra é de realização.

“Essa semana eu tenho tentado encontrar palavras para definir esse momento, porque é um trabalho de muitas mãos. As pessoas não têm ideia de quantas pessoas estão envolvidas para fazer um desafio como esse estar pronto. Então, acho que o principal sentimento é de realização, de reforço da nossa capacidade, da capacidade do povo acreano de criar, de inovar, de vencer desafios. Então, é um sentimento de realização, de conquista”, disse.

O secretário disse, ainda, que a entrega da primeira etapa faz parte da programação do governo do Estado, e que a segunda parte deve ser entregue em julho, de acordo com o cronograma.

“A ideia de que, de fato, obras de infraestrutura desse montante, elas precisam ser divididas em etapas até para diminuir o transtorno da população. Essa é uma solução que a gente encontrou para essa obra que é tão importante. A gente faz essa entrega agora, já devolve o fluxo aqui na Getúlio Vargas. As pessoas vão ver o quanto isso vai ajudar no fluxo, no trânsito, nos próximos dias. E a gente segue trabalhando aqui embaixo do viaduto para, até final de julho, concluir também essa intervenção na Avenida Ceará e deixar as quatro alças disponíveis para a população”, destacou.

Além da parte de baixo em julho, o Governo também entregará as quatro alças de acesso que interligam a Avenida Ceará e a Getúlio Vargas.

“Qual que é a grande ideia dessa obra? É que quem está na Ceará para acessar a Getúlio Vargas não dependa mais de semáforo, assim como quem está na Getúlio Vargas e vai acessar a Ceará. Qualquer um dos acessos entre as duas avenidas, não vai depender mais da interrupção de um semáforo. Então isso vai dar fluidez para o trânsito aqui na região central da cidade, e isso auxilia principalmente o nosso transporte coletivo”, afirma.