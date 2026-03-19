19/03/2026
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Segunda temporada do desenho Os Chocolix estreia na TV Brasil

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A TV Brasil estreia a segunda temporada da série de animação Os Chocolix nesta sexta-feira (20), às 8h15. O desenho é apresentado de segunda a sábado, no mesmo horário, na TV Brasil Animada, faixa de programação infantil da emissora pública. Com 13 episódios de sete minutos, a produção nacional para a turminha miúda pode ser acompanhada pela garotada e seus familiares no app TV Brasil Play.

O seriado traz a história de uma achocolatada família formada pela mãe Dona Branca, pelo pai Don Cacau, os filhos Chocomark e Chocolyne e o mascote Docecookie. Criada por Jacqueline Shor, a obra conta doces aventuras que abordam conceitos sobre amizade, respeito às diferenças e responsabilidade. A narrativa do conteúdo voltado à primeira infância se passa no Reino da Chocolândia.

Notícias relacionadas:Seleção TV Brasil: produções infantis e juvenis têm maior investimento.TV Brasil Internacional lança boletim jornalístico ‘Conecta Brasil’.Na nova temporada, os queridos Chocolix embarcam em divertidas histórias com mais personagens. O novo integrante das tramas é o Trufão com seus parentes da família Trufado. Com as boas-vindas, os protagonistas mostram mais uma vez a importância da empatia, diversidade e tolerância.

As edições inéditas da nova sequência da série animada ainda contam com a formação do clube Chocoamigos. Outra novidade que promete animar os pequenos é o som da banda de música Chocofive. Além disso, novos pets se juntam à estimada Docecookie: o grandão Melodia e o fofo ArcoÍris.

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Durante a temporada, a família Chocolix curte muitas experiências alegres e marcantes como a ida ao circo dos elefantes e um mágico desafio entre uma bruxa e um dragão, além de aniversários, piquenique e passeios. O encontro com a turminha formada pelos coloridos, vindos do reino de todas as cores, também promete agitar as historinhas.

Janela de programação da faixa infantil

 A TV Brasil Animada, sessão repleta de atrações dedicada às crianças e jovens, fica no ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30. Com 33 horas semanais de obras educativas e de qualidade para esse público, a faixa é referência em desenhos e séries nacionais.

 As produções exibidas pela TV Brasil durante o horário da manhã mesclam formatos, linguagens e estilos para fomentar o aprendizado e divertir a turminha miúda. Muitas das atrações exibidas na telinha do canal, como o desenho Os Chocolix, estão disponíveis gratuitamente no app TV Brasil Play.

Valorização da produção independente

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, divulgou o resultado da chamada pública Seleção TV Brasil que marca a retomada e a ampliação do protagonismo da emissora no apoio a produções de conteúdo audiovisual voltadas ao público infantil e infantojuvenil. Juntas, as linhas dedicadas à infância e à pré-adolescência receberam o maior investimento do edital, um total de R$ 32 milhões, via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine), para produção de oito novas obras.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações brasileiras de qualidade para as novas gerações, a emissora busca abrir espaço para novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

A proposta é ofertar esse conteúdo para os canais públicos. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos as emissoras de televisão interessadas que fazem parte do campo público e aderirem ao projeto.

A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das centenas de emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) com possibilidade de alcance para 120 milhões de espectadores.

Atrações lúdicas cativam todas as idades

A faixa infantil TV Brasil Animada reúne produções que conquistaram a família e são admiradas pelo público mirim e seus pais como os desenhos Diário de Mika, Peixonauta, O Show da Luna!, Meu Amigãozão, Mundo Bita e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas.

As animações do canal levam entretenimento aos jovens telespectadores ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento das novas gerações com tramas fascinantes adaptadas à idade do público. Os conteúdos mostrados pela TV Brasil estimulam a reflexão com histórias repletas de criatividade.

A sessão temática na telinha da emissora tem recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Um dos diferenciais da TV Brasil Animada é a ausência de publicidade que incentive o consumismo.

TV Brasil Play: plataforma gratuita de streaming

As crianças e seus responsáveis ainda podem ver diversas produções infantis em cartaz no canal público sob demanda no aplicativo TV Brasil Play que oferece acesso gratuito a vários conteúdos infantis para crianças pequenas e adolescentes.

A plataforma de streaming do canal disponibiliza uma seleção de animações, seriados e programas educativos para os jovens e seus pais assistirem a qualquer hora e em diferentes dispositivos. As famílias podem decidir quando e como conferir esse amplo conteúdo audiovisual de qualidade.

O acervo mantido no app reúne grandes opções de entretenimento com desenhos que atravessam gerações como as produções nacionais A Turma do Pererê, Carrapatos e Catapultas, Igarapé Mágico, O Teco Teco e Tromba Trem, além de séries como Dango Balango, entre outras obras.

Além das animações, o TV Brasil Play reúne conteúdos desenvolvidos pela própria emissora que trazem assuntos como música e literatura. O streaming reúne os programas ABZ do Ziraldo, Amigos do Pelotão, As Aventuras do Topetão, Cantos e Contos de São João com Bia Bedran, Coral Maluquinho, Música Animada, Palhaçaria, Trilhinha e Violúdio e os Instrumentos Exóticos.

Ao vivo e on demand  

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.  

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.  

Serviço

TV Brasil Animada – segunda a sábado, de 7h às 12h30 na TV Brasil 
Os Chocolix – TV Brasil Animada – segunda a sábado, de 8h15 na TV Brasil 

TV Brasil na internet e nas redes sociais  

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
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TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br

Fonte: Agencia Brasil

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