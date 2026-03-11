Seis apostas do Acre acertam quadra e faturam mais de R$ 13 mil na Mega-Sena; confira dezenas

A sorte rondou o Acre na noite da última terça-feira (10). Ao menos 6 apostas de Rio Branco acertaram a quadra na Mega-Sena, garantindo prêmios em dinheiro após o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Enquanto o prêmio principal acumulou, a capital acreana celebrou múltiplos ganhadores em diferentes modalidades de aposta.
Os sortudos de Rio Branco não levaram o mesmo valor, já que o montante depende da quantidade de números jogados em cada bilhete. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a divisão dos prêmios na capital ficou assim:
-
4 apostas simples: Cada ganhador receberá o valor de R$ 1.396,18.
-
2 apostas com mais números: Estes ganhadores faturaram o valor de R$ 4.188,54 cada.
Bilhete premiado da Mega-Sena em Rio Branco; 6 apostadores locais acertaram a quadra | Foto: Divulgação
Números Sorteados e Acúmulo Milionário
O concurso não teve vencedores na faixa principal (seis acertos). As dezenas sorteadas foram: 02 — 35 — 41 — 46 — 49 — 58.
Como ninguém gabaritou o volante, o prêmio para o próximo concurso deu um salto significativo. A estimativa oficial da Caixa é que o próximo sorteio pague o valor impressionante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).
Como resgatar o prêmio
Os ganhadores de Rio Branco podem resgatar valores de até R$ 2.259,20 em qualquer casa lotérica. Acima deste montante, como é o caso das duas apostas que ganharam mais de R$ 4 mil, o resgate deve ser feito obrigatoriamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade e o bilhete original.