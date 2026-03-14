14/03/2026
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Seleção acreana estreia com derrota para Mato Grosso no Brasileiro de Vôlei Sub-16

Equipe foi superada por 2 sets a 0 e volta à quadra neste domingo pela segunda rodada

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Seleção acreana estreia com derrota para Mato Grosso no Brasileiro de Vôlei Sub-16
Time acreano perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro de Seleções e enfrenta Roraima na próxima partida/ Foto: Arquivo Pessoal: Alfredo Teles

A seleção do Acre foi derrotada por 2 sets a 0 pela equipe de Mato Grosso na manhã deste sábado (14), pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Sub-16. A partida foi disputada no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema.

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A equipe mato-grossense venceu o primeiro set por 25 a 21 e confirmou a vitória no segundo set, ampliando a vantagem e fechando em 25 a 17.

A seleção acreana volta à quadra neste domingo (15) para enfrentar a equipe de Roraima, a partir das 7h30 no horário do Acre, no mesmo local, pela segunda rodada da chave.

De acordo com o regulamento da competição, 15 seleções participam da disputa por quatro vagas de acesso para a divisão especial. As equipes estão divididas em quatro grupos, sendo três com quatro seleções e um com três. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase.

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O time acreano é comandado pelo técnico Alfredo Teles, que conta com dez atletas à disposição para a competição. O treinador informou ao portal ge que havia deixado o comando da seleção da categoria em dezembro do ano passado, mas reassumiu o cargo de forma emergencial para dirigir a equipe durante o torneio.

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