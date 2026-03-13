Seleção busca operador audiovisual para atuar no Cine Recreio em Rio Branco; saiba mais

Profissionais da área de audiovisual têm uma nova oportunidade de trabalho em Rio Branco. A Associação Samaúma Cinema e Vídeo abriu um processo seletivo simplificado para contratação de operador(a) de audiovisual/projecionista que atuará no tradicional Cine Recreio, espaço cultural que passa por um processo de revitalização e modernização. Para participar, basta preencher este link.

A vaga é destinada a profissionais com experiência em operação de equipamentos audiovisuais, projeção e suporte técnico em sessões de cinema. O selecionado será responsável pelas atividades técnicas e operacionais do espaço, que está em fase de preparação para retomar suas atividades culturais na capital acreana.

A reabertura do Cine Recreio faz parte de um projeto de recuperação do espaço por meio da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour, o Ministério da Cultura e o Governo do Acre.

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A contratação será feita no formato de prestação de serviço por pessoa jurídica, e a iniciativa busca integrar profissionais ao processo de retomada de um dos espaços históricos de exibição cinematográfica do estado.

Além da atuação técnica, o trabalho também está ligado ao fortalecimento das atividades culturais e à formação de público para o cinema local. Informações sobre o processo seletivo e inscrições estão disponíveis nas redes sociais da associação organizadora.