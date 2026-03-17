18/03/2026
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Seleção da Argentina reorganiza calendário e enfrentará Guatemala em amistoso

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Seleção da Argentina reorganiza calendário e enfrentará Guatemala em amistoso

Sem o jogo contra a Espanha, a equipe concentra-se em treinos na Argentina e se prepara para o amistoso contra a Guatemala, válido como preparação pré-Copa do Mundo

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Giovanne Menezes

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Seleção da Argentina reorganiza calendário e enfrentará Guatemala em amistoso
Lionel Messi (Reprodução/x: @Argentina)

        A Seleção Argentina precisou redesenhar sua programação para os amistosos de março, após o cancelamento da Finalíssima. Sem a partida contra a Espanha, a equipe enfrentará a Guatemala no dia 31 de março, em jogo amistoso antes da Copa do Mundo.

        A decisão foi tomada depois do fim das negociações para viabilizar o encontro entre os campeões da Europa e da América. A indefinição sobre local, datas e formato impossibilitou um acordo entre as entidades envolvidas e encerrou a ideia do jogo nesta temporada.

        Veja as fotos

        Reprodução/x: @afaselecion
        Argentina, de Lionel Messi, conquista Copa América 2024, em pleno MaracanãReprodução/x: @afaselecion
        Reprodução/Instagram: @leomessi
        Lionel MessiReprodução/Instagram: @leomessi
        Reprodução/Instagram: @leomessi
        Lionel MessiReprodução/Instagram: @leomessi
        Reprodução/x: @Argentina
        Lionel Messi em cobrança de faltaReprodução/x: @Argentina

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        Com a mudança, a comissão técnica da Argentina optou por manter o grupo reunido na Argentina. O foco será em treinos intensivos, com ajustes no desempenho e avaliação do elenco convocado para o período.

        Algumas alternativas chegaram a ser debatidas para salvar a Finalíssima. Houve discussão sobre sede na Europa e até a divisão do confronto em dois jogos, mas nenhuma proposta avançou de forma concreta.

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        Tags:Argentina, Copa do Mundo, Messi
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        Fonte: Portal Leo Dias

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