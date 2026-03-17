Seleção da Argentina reorganiza calendário e enfrentará Guatemala em amistoso

Sem o jogo contra a Espanha, a equipe concentra-se em treinos na Argentina e se prepara para o amistoso contra a Guatemala, válido como preparação pré-Copa do Mundo

A Seleção Argentina precisou redesenhar sua programação para os amistosos de março, após o cancelamento da Finalíssima. Sem a partida contra a Espanha, a equipe enfrentará a Guatemala no dia 31 de março, em jogo amistoso antes da Copa do Mundo.

A decisão foi tomada depois do fim das negociações para viabilizar o encontro entre os campeões da Europa e da América. A indefinição sobre local, datas e formato impossibilitou um acordo entre as entidades envolvidas e encerrou a ideia do jogo nesta temporada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Argentina, de Lionel Messi, conquista Copa América 2024, em pleno Maracanã Reprodução/x: @afaselecion Lionel Messi Reprodução/Instagram: @leomessi Lionel Messi Reprodução/Instagram: @leomessi Lionel Messi em cobrança de falta Reprodução/x: @Argentina Voltar

Próximo

Com a mudança, a comissão técnica da Argentina optou por manter o grupo reunido na Argentina. O foco será em treinos intensivos, com ajustes no desempenho e avaliação do elenco convocado para o período.

Algumas alternativas chegaram a ser debatidas para salvar a Finalíssima. Houve discussão sobre sede na Europa e até a divisão do confronto em dois jogos, mas nenhuma proposta avançou de forma concreta.