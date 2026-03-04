Semana da Mulher, festas e aniversários movimentam a semana na coluna da Kelly Kley; confira

Via Verde Shopping promove programação especial na Semana da Mulher

De 02 a 08 de março, o Via Verde Shopping realiza uma programação gratuita em alusão à Semana da Mulher, com ações voltadas à saúde, informação, autoestima e empregabilidade.

Entre os destaques está a participação da Secretaria de Estado da Mulher com o Ônibus Lilás, oferecendo orientações psicológicas, jurídicas e sociais, além de informações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A área da saúde contará com serviços de vacinação, testes rápidos e orientações preventivas, com apoio do Sesc e da Secretaria de Estado de Saúde.

A agenda inclui ainda a mesa redonda do podcast “Voz que Eleva”, no dia 06 de março, abordando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer da mulher, além de ações de empregabilidade e serviços de beleza.

As atividades acontecem em espaços do shopping e são abertas ao público. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais do empreendimento.

Ana Paula Batalha celebra mais um ano de vida

Quem apagou mais uma velinha ontem, terça-feira, foi a jornalista Ana Paula Batalha. A data marca o início de um novo ciclo repleto de conquistas e realizações.

A comemoração especial está marcada para o próximo sábado, dia 07 de março, quando amigos e familiares irão se reunir para brindar esse momento tão especial ao lado da aniversariante. Felicidades e muito sucesso!

Via Expressa Connection agita o dia 14 de março com grandes DJs e atração nacional

No próximo dia 14 de março, a cidade será palco de mais uma edição da tradicional festa Via Expressa Connection, prometendo uma noite de muita música, energia e conexão com o público.

O evento contará com apresentações dos DJs Jean Ney e Elves Araruna, que já são conhecidos por animar pistas e levar ao público sets envolventes e cheios de ritmo.

A grande novidade da noite será a participação nacional do DJ Marquinhos Espinosa, que traz na bagagem uma trajetória consolidada e promete um show marcante para o público presente.

A festa acontece no espaço Maison Borges, que será transformado em um verdadeiro ponto de encontro para os amantes da música eletrônica e da boa vibração.

A Via Expressa Connection reforça sua proposta de proporcionar experiências únicas, reunindo talentos locais e atrações de destaque nacional em uma mesma noite. A expectativa é de casa cheia e muita animação do início ao fim.

Hoje o Dia é Dele!

Hoje celebramos uma data muito especial! Os parabéns vão para Celso Juliano, que completa mais um ano de vida.

Que esta nova etapa seja repleta de saúde, felicidade, conquistas e muitos momentos inesquecíveis. Que não faltem sonhos para realizar, motivos para sorrir e pessoas especiais para compartilhar cada vitória.

Feliz aniversário, Celso Juliano! Que seu dia seja tão especial quanto você!

ELIESER AMBRÓSIO DESEMBARCA NO PARIS GARDEN!

O clima vai esquentar e a expectativa está nas alturas! No dia 06 de março, o espaço lounge do Paris Garden promete tremer com a presença de um dos nomes mais conhecidos do entretenimento nacional.

Ele conquistou o Brasil no Big Brother Brasil e hoje comanda as pistas por onde passa: Elieser Ambrósio chega para uma apresentação que promete ser simplesmente inesquecível!

Prepare-se para uma noite com Muita música ao vivo, Set exclusivo do DJ Elieser, pista animada do começo ao fim, drinks incríveis, energia lá em cima.

Será aquela noite para reunir os amigos, curtir cada batida e viver momentos que vão ficar na memória. Se você gosta de festa boa, som de qualidade e vibe lá no alto, já sabe onde precisa estar.

Nova idade, novos capítulos em São Paulo

Amanhã quem troca de idade é a jornalista e médica Débora Taumaturgo, minha best querida, que celebra mais um ano de vida com o brilho e a competência que marcam sua trajetória. Dona de uma carreira admirável e de uma amizade daquelas que a gente leva para sempre, ela comemora a data especial em São Paulo, cidade onde reside atualmente e segue colecionando conquistas. Que o novo ciclo venha repleto de saúde, realizações e muitos motivos para brindar.

MDB Mulher promove ação especial de fortalecimento da mulher na política

Na próxima sexta-feira, dia 06 de março, às 8h30, o MDB Mulher realizará um importante encontro voltado ao fortalecimento da participação feminina na política e ao cuidado integral da mulher. O evento acontecerá no Diretório do MDB, localizado na Av. Antônio da Rocha Viana, 2237.

A programação contará com palestras ministradas por profissionais convidadas, abordando temas fundamentais para a realidade feminina. Entre os assuntos estão o autocuidado e a saúde emocional da mulher, conduzido por psicóloga; o enfrentamento à violência contra a mulher, com participação de delegada; e orientações sobre prevenção em saúde, com a diretora do Hospital do Amor.

A iniciativa reforça o compromisso do MDB Mulher com a promoção de políticas públicas, informação e apoio às mulheres, fortalecendo sua atuação social e política. Para a presidente do MDB Mulher, Antonia Sales, ações como essa ampliam o diálogo, incentivam a participação feminina e contribuem para uma sociedade mais justa e igualitária.

O encontro é voltado especialmente para as mulheres e reforça a importância da união, do conhecimento e do protagonismo feminino.

Mês da Mulher com beleza e autoestima em alta

Em celebração ao Mês da Mulher, a clínica Estetic Face preparou uma condição especial para quem deseja realçar a beleza e investir na autoestima. A campanha traz o combo Botox Total + Bioestimulador Radiesse, unindo tecnologia e cuidado para promover rejuvenescimento facial e estímulo de colágeno.

Com condições facilitadas em 10x de R$ 279,90, a ação é um convite para que as mulheres se priorizem e celebrem sua essência com mais confiança e bem-estar.

Mais informações e agendamentos pelo telefone (68) 99600-2514.

Uma oportunidade especial para brindar o mês dedicado a elas com cuidado, modernidade e valorização da beleza feminina.

LR Stores celebra o Mês da Mulher com elegância, descontos e ação premiada

A LR Stores entrou no clima do Mês da Mulher com uma campanha especial que já é destaque entre as fashionistas de Rio Branco. Com 50% de desconto em toda a loja, a marca preparou um mês inteiro de oportunidades para quem deseja renovar o guarda-roupa com estilo e sofisticação.

Além das promoções, a LR Stores também participa da campanha “Compra Premiada Rio Branco”, realizada em parceria com a ACISA e o Governo do Estado do Acre. A cada R$ 50 em compras, as clientes recebem um cupom para concorrer a prêmios como iPhones, motocicleta e televisores, tornando a experiência de compra ainda mais especial.

Com atendimento diferenciado e um espaço pensado para valorizar a beleza e a autoestima feminina, a LR Stores reforça seu compromisso com o público feminino, celebrando não apenas a data, mas a força e o protagonismo das mulheres acreanas.

Localizada na Galeria Bessa, a loja já registra grande movimentação e promete ser um dos points mais comentados da temporada.