Se você abriu suas redes sociais na noite desta terça-feira (10), provavelmente já foi impactado por dezenas de anúncios prometendo descontos imperdíveis. Março abriga a famosa Semana do Consumidor 2026, um evento que o varejo brasileiro transformou em uma espécie de “Black Friday do primeiro semestre” para aquecer as vendas no início do ano.

O Dia Mundial do Consumidor é celebrado oficialmente no próximo dia 15 de março (domingo), mas grandes varejistas como Amazon, Mercado Livre e Magalu já anteciparam suas campanhas. O problema é que, junto com as promoções, chegam os golpes e as falsas ofertas.

Saiba como proteger o seu dinheiro e encontrar descontos de verdade nesta semana.

Cuidado com a “Metade do Dobro”

A prática mais comum de lojas mal-intencionadas é subir o preço dos produtos dias antes do evento para, na Semana do Consumidor, aplicar um “falso desconto”, voltando ao preço original.

Para não cair nessa armadilha na hora de comprar sua TV, celular ou eletrodoméstico, a regra de ouro é usar comparadores de preço. Ferramentas gratuitas como Zoom, Buscapé ou extensões de navegador mostram o “Histórico de Preços” dos últimos 6 meses. Se o gráfico mostrar um pico de preço na última semana seguido de uma queda hoje, você está diante de uma falsa promoção.

Alerta máximo com o “Golpe do Pix”

Segundo o Procon, o golpe que mais tem feito vítimas nos eventos de varejo deste ano é o das lojas falsas criadas no Instagram.

Como funciona o golpe:

Os criminosos criam uma loja com nome parecido com marcas famosas e compram selos de verificação. Anunciam produtos caros (como iPhones ou geladeiras) com 70% de desconto. Exigem que o pagamento seja feito exclusivamente via Pix para “garantir o desconto imediato”. Após o pagamento, o cliente é bloqueado e a loja desaparece.

A dica infalível: Desconfie de preços milagrosos e nunca pague via Pix em sites desconhecidos. O pagamento via cartão de crédito é sempre a opção mais segura, pois permite contestar a compra (o famoso chargeback) direto com o banco caso o produto não seja entregue.

Conheça o seu principal direito: O Arrependimento

Uma informação que muitas lojas tentam esconder do consumidor brasileiro é o Direito de Arrependimento, garantido pelo Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Se você comprar qualquer produto pela internet ou por telefone durante a Semana do Consumidor 2026, você tem o direito absoluto de desistir da compra em até 7 dias após o recebimento do produto. Não é preciso justificar o motivo, e a loja é obrigada a devolver 100% do seu dinheiro, incluindo o valor pago pelo frete.

Pesquise com calma, compare os preços e boas compras!

Fonte: Redação ContilNet com informações do Procon