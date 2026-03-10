Semana do Consumidor: crédito consciente pode ser aliado no combate à inadimplência

Em um cenário de orçamento apertado e aumento do custo de vida, o crédito pode ser tanto solução quanto problema. A diferença, segundo especialistas, está na forma como ele é utilizado. O chamado “crédito consciente” tem se consolidado como estratégia fundamental para evitar o endividamento excessivo e reduzir os índices de inadimplência que no último mês de janeiro chegaram a 5,5%, a maior alta desde 2017, segundo levantamento do Banco Central.

O crédito consciente é aquele usado de forma planejada, responsável e alinhada à realidade financeira da pessoa. Ele parte do princípio de que o crédito não deve ser uma solução imediata para qualquer necessidade, mas uma ferramenta para realizar objetivos específicos, como investir em educação, melhorar a moradia ou organizar dívidas.

Para o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de atuação, quando o consumidor entende quanto pode pagar, avalia o impacto da parcela no orçamento e contrata o crédito com clareza sobre prazos e custos, o risco de endividamento excessivo diminui. O problema não é o crédito em si, mas o uso sem planejamento ou para cobrir despesas recorrentes do dia a dia, o que costuma gerar um ciclo difícil de sair.

Em geral, a recomendação é que o valor total das dívidas não ultrapasse uma parcela segura da renda, preservando margem para imprevistos. Antes de contratar qualquer tipo de crédito, o consumidor precisa analisar alguns pontos fundamentais, como entender a real necessidade do empréstimo, se é essencial ou se pode ser adiado. Depois, avaliar se a parcela cabe no orçamento mensal sem comprometer despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde.

Outro ponto importante é comparar taxas de juros, prazos e o custo total da operação, não apenas o valor da parcela. Muitas vezes, parcelas menores significam prazos mais longos e um custo final bem maior. Além disso, o consumidor deve verificar se já tem outras dívidas em andamento e qual o nível de comprometimento da renda, para evitar sobreposição de dívidas e ter uma surpresa desagradável quando for fazer as contas no final do mês.

Entre os erros mais comuns cometidos por quem busca empréstimos estão a contratação por impulso, a falta de leitura detalhada do contrato e o acúmulo de diferentes financiamentos simultaneamente. Para evitar a inadimplência, a orientação é clara: informação, planejamento e diálogo com a instituição financeira. Nesse caso, o planejamento financeiro aparece como ferramenta indispensável nesse processo. Organizar receitas e despesas, manter controle dos gastos e criar uma reserva de emergência são atitudes que reduzem significativamente o risco de atraso nas parcelas.

No Sicredi, por exemplo, o relacionamento próximo e a orientação fazem parte do processo, ajudando o associado a tomar decisões mais conscientes e sustentáveis. “Entender como funciona a nossa relação com o dinheiro é o primeiro passo para iniciar uma construção de hábitos saudáveis em nossa vida financeira. Para dar esse primeiro passo nós ajudamos as pessoas através do programa Cooperação na Ponta do Lápis, em que de forma presencial ou on-line, oferecemos cursos e diversos materiais gratuitos pra diversas idades, inclusive um dos cursos oferecidos é sobre como ter acesso ao crédito de forma consciente”, explica Eber Ostemberg, consultor de Sustentabilidade e Cooperativismo do Sicredi.

Desenvolvido pelo Sicredi, o programa contabiliza o alcance de mais de 17 milhões de pessoas, com mais de 17 mil ações realizadas com foto em associados e comunidades em todo o país. São mais de 900 mil pessoas impactadas por cursos, oficinas e palestras. No site sicredi.com.br/educacaofinanceira há uma variedade de materiais, jogos e cursos que qualquer pessoa pode acessar e começar a ter uma vida financeira mais sustentável.

