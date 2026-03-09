09/03/2026
Semana na TV: Gentili define futuro no SBT, Preta Gil ganha série e Cariúcha desabafa

Escrito por Portal Leo Dias
semana-na-tv:-gentili-define-futuro-no-sbt,-preta-gil-ganha-serie-e-cariucha-desabafa

A Semana na TV entre os dias 2 e 6 de março chegou com surpresas interessantes nos bastidores, como é o caso da renovação de contrato entre Danilo Gentili e o SBT. O apresentador havia gerado uma enorme expectativa no público, mas acabou chegando a um acordo com a emissora e tranquilizou os fãs que esperavam uma mudança drástica.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Entre uma série documental sobre a história de Preta Gil e o desabafo de Cariúcha na LeoDias TV, confira tudo o que rolou de mais importante nos últimos dias.

Reprodução
Carioca volta à Jovem PanReprodução
Rogério Pallatta/SBT
Danilo Gentili renova com o SBTRogério Pallatta/SBT
Crédito: Reprodução Instagram @pretagil
Em 20/9/25 fez dois meses que a cantora Preta Gil faleceuCrédito: Reprodução Instagram @pretagil
Reprodução/Instagram
Gil do vigor é economista, apresentador e ex-BBBReprodução/Instagram
Reprodução Instagram
Rafael ZuluReprodução Instagram
Reprodução LeoDias
CariúchaReprodução LeoDias

Reaproximação

Márvio Lúcio (Carioca) voltou a se encontrar com a Jovem Pan, isso após quase oito anos desde sua despedida do programa “Pânico na Rádio”. O humorista retornou ao grupo onde ficou conhecido e ganhou notoriedade no mercado, mas, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, essa reaproximação ainda não significa um acordo fechado entre as partes.

Nova fase

Depois de uma enorme expectativa e muitas especulações, Danilo Gentili renovou seu contrato com o SBT. A reunião para fechar o acordo aconteceu na última terça-feira (3/3), quando as partes colocaram um ponto final no impasse que estava acontecendo. Assim que oficializou tudo, o apresentador do “The Noite” publicou uma foto em suas redes sociais para confirmar a decisão.

Homenagem

Preta Gil (1974–2025) ganhará uma série documental sobre sua vida no Globoplay. A produção sobre a história da cantora, que faleceu em julho de 2025, será uma parceria com a Conspiração Filmes, que já realizou outros trabalhos na Globo, como a famosa série “Sob Pressão”.

Mudança

O “Papo de Segunda”, do GNT, surpreendeu os telespectadores ao anunciar uma mudança em sua formação após 10 anos no ar. O programa agora contará com Gil do Vigor e Rafael Zulu para agitar a temporada ao lado de João Vicente de Castro e do filósofo Francisco Bosco.

Ficou chateada!

Nome responsável por comandar o “SuperPop” como substituta de Luciana Gimenez na RedeTV!, Cariúcha surpreendeu o público ao abrir o jogo sobre sua saída do SBT. Convidada do “Jornal dos Famosos”, da LeoDias TV, a famosa lamentou o fato de não conseguir se despedir dos telespectadores do “Fofocalizando”. “Saí pela porta dos fundos”, sentenciou.

