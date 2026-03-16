Sena Madureira registra três ocorrências de trânsito com suspeita de embriaguez no fim de semana

O último fim de semana foi marcado por três ocorrências de trânsito envolvendo condutores com sinais de embriaguez em Sena Madureira. As situações foram registradas pela Polícia Militar do Acre, por meio do 8ºBPM, e acendem um alerta para os riscos de dirigir após consumir bebida alcoólica. De acordo com as informações repassadas pela corporação, a primeira ocorrência foi registrada na Avenida Brasil. Um homem acabou sendo preso após ser flagrado conduzindo um veículo sob efeito de álcool e sem possuir carteira nacional de habilitação.

O segundo caso ocorreu nas proximidades da Escola Dom Júlio Mattioli, onde foi registrada uma colisão envolvendo dois veículos. Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos condutores apresentava visíveis sinais de embriaguez. Já a terceira ocorrência aconteceu novamente na Avenida Brasil, desta vez na esquina com a rua Quintino Bocaiúva. No local, houve um acidente envolvendo duas motocicletas.

Um dos motociclistas apresentava sinais de embriaguez, enquanto a outra condutora, uma mulher, não possuía habilitação. Apesar do impacto, ambos sofreram apenas ferimentos leves. A Polícia Militar reforça que dirigir sob efeito de álcool representa grave risco à vida de motoristas, passageiros e pedestres, além de configurar infração gravíssima prevista na legislação de trânsito.

A orientação é que condutores evitem assumir a direção após consumir bebida alcoólica e respeitem as normas para garantir maior segurança nas vias da cidade.