A Prefeitura de Senador Guiomard, no interior do Acre, anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado por meio da Secretaria Municipal de Educação. O certame visa a contratação temporária e a formação de cadastro de reserva para profissionais que atuarão em áreas estratégicas como educação, saúde e assistência social, reforçando o quadro de servidores do município em 2026.
As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, com remunerações que oscilam entre R$ 1.621,00 e R$ 2.163,26, a depender da função exercida e da carga horária estabelecida no edital.
Cargos Disponíveis e Requisitos
As vagas atendem a diversos perfis profissionais, desde o suporte escolar até o atendimento especializado em psicologia e nutrição.
Nível Médio: Assistente Educacional, Monitor e Motorista de Transporte Escolar.
Nível Superior: Mediador, Professor (Infantil, Física e Fundamental I), Nutricionista, Psicólogo e Assistente Social.
Seleção: O processo será composto por avaliação de títulos e entrevistas presenciais, garantindo uma análise técnica e prática dos candidatos.
Inscrições e Prazos Decisivos
Os interessados devem ficar atentos à modalidade de inscrição, que ocorre exclusivamente de forma presencial. O prazo encerra-se nesta terça-feira (10/3), seguindo o horário local do Acre.
|Detalhes da Inscrição
|Informação Oficial
|Local
|Secretaria de Educação (Rua Costa e Silva, 81, Centro)
|Período
|Até 10 de março de 2026
|Horário
|Das 8h às 13h (Horário do Acre)
|Entrevistas
|De 11 a 13 de março de 2026
|Duração do Contrato
|12 meses (prorrogáveis por igual período)
A seleção realizada pela Prefeitura de Senador Guiomard é uma excelente oportunidade para profissionais que buscam ingressar no serviço público municipal e contribuir com o desenvolvimento educacional da região. Mais informações e detalhes técnicos sobre a pontuação dos títulos podem ser consultados no edital completo disponível na sede da Secretaria.
Fonte: PCI Concursos
Redigido por: ContilNet