Senar-AC aprimora atendimento a produtores rurais após encontro nacional

Depois de dois dias de imersão com representantes de todo o país, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Acre (SENAR-AC) volta com novas ideias e estratégias para melhorar o atendimento aos produtores rurais no estado.

A equipe participou do Encontro Nacional de Coordenadores da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), realizado nos dias 17 e 18 de março, na sede do Sistema CNA/Senar, em Brasília. O evento reuniu representantes das 27 administrações regionais em uma programação voltada ao aprimoramento da gestão e dos serviços oferecidos no campo.

Entre palestras, avaliações e troca de experiências, o foco foi encontrar caminhos para tornar a assistência técnica mais eficiente e alinhada às necessidades dos produtores. Um dos destaques foi a apresentação sobre gestão para resultados, conduzida pelo diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, que trouxe dados e indicadores sobre os atendimentos realizados em todo o Brasil.

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Para quem atua diretamente no Acre, o encontro serviu como um ponto de virada para ajustes e melhorias. O supervisor técnico da ATeG no estado, Dailan Pinheiro, destacou que o momento foi essencial para alinhar estratégias e conhecer práticas que já dão resultado em outras regiões.

“Participar desse encontro foi fundamental para alinharmos estratégias e conhecermos boas práticas que já vêm sendo aplicadas em outras regionais. Isso fortalece o nosso trabalho no SENAR-AC e nos dá ainda mais direcionamento para aprimorar a assistência técnica junto aos produtores rurais”, afirmou.

A supervisora técnica Patrícia Andrade também ressaltou o impacto da troca entre os estados. Segundo ela, o intercâmbio de experiências permite levar soluções mais eficientes para a realidade local, fortalecendo o atendimento no campo.

“O encontro proporcionou uma troca muito rica entre as regionais, permitindo que a gente leve novas ideias e soluções para o Acre. Esse alinhamento nacional é essencial para garantir a qualidade e a evolução contínua da ATeG”, disse.

Com o retorno ao estado, a expectativa é que as estratégias discutidas durante o evento comecem a ser aplicadas nos atendimentos, com reflexos diretos na produtividade e no suporte oferecido aos produtores rurais acreanos.

Com informações da Ascom