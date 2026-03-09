Sesc lança UniSesc, universidade corporativa para capacitação e formação de colaboradores no Acre

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Acre lançou a UniSesc, uma universidade corporativa criada para ampliar a formação e a capacitação dos colaboradores da instituição no estado. A iniciativa tem como objetivo universalizar o acesso ao conhecimento institucional e desenvolver competências técnicas das equipes.

O lançamento ocorreu na noite de 10 de março, durante evento que reuniu mais de 200 colaboradores no auditório do Sesc Bosque, em Rio Branco.

A apresentação da nova plataforma foi conduzida por técnicos do Departamento Nacional do Sesc, entre eles Alberto d’Aurea, gerente de Formação, Pesquisa e Dados, e André Souto Witer, analista de Formação Continuada.

A UniSesc funciona como uma plataforma digital de aprendizagem, oferecendo cursos online organizados em academias temáticas. Entre as áreas disponíveis estão Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, além de conteúdos voltados para Administração, Liderança e temas institucionais.

De acordo com a instituição, a proposta é incentivar a aprendizagem contínua e fortalecer a qualificação profissional das equipes, contribuindo para ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

Para acessar a plataforma, os colaboradores precisam realizar um cadastro inicial por meio de formulário online. Após a validação, será possível se inscrever de forma autônoma em cursos autodirigidos, que abordam desde fundamentos da atuação institucional até práticas específicas de cada área de trabalho.

Com a implantação da UniSesc, o Sesc no Acre busca ampliar as políticas de educação corporativa e criar novas oportunidades de desenvolvimento profissional para os colaboradores, reforçando o compromisso da instituição com a excelência dos serviços oferecidos à sociedade.