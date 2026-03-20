Setor de combustíveis alerta para risco de desabastecimento e cobra medidas do governo

Entidades do setor de combustíveis divulgaram, nesta sexta-feira, 20, uma nota conjunta em que alertam para o risco de desabastecimento no país e solicitam medidas por parte do governo federal.

De acordo com o documento, o pedido ocorre diante dos desdobramentos da guerra no Oriente Médio e dos impactos no mercado internacional de petróleo e derivados.

Nesse contexto, as entidades afirmam que as ações adotadas até o momento, como a redução de tributos sobre o diesel, tendem a ter efeito limitado no preço final ao consumidor.

Além disso, o setor explica que o diesel comercializado nos postos é composto por uma mistura de diesel A e biodiesel, o que, segundo as instituições, interfere na forma como as medidas econômicas são repassadas ao consumidor.

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Conforme informado, houve aumento no preço do diesel puro nas refinarias, o que pode resultar em acréscimo no valor final do combustível vendido nos postos.

Ainda segundo a nota, outros fatores também influenciam os preços, como negociações no mercado interno e custos de reposição, que variam conforme as condições econômicas.

Diante desse cenário, as entidades defendem a adoção de providências para evitar o agravamento do risco de desabastecimento no país.

Metrópoles