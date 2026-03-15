15/03/2026
ContilPop
Diogo Nogueira relata prejuízo após rumores de traição durante término com Paolla Oliveira
Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias
Seu Jorge elogia Wagner Moura e demonstra confiança na vitória brasileira no Oscar deste domingo
Framboesa de Ouro 2026 revela piores filmes do ano e brasileira Isis Valverde perde prêmio
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic

Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

Pesquisa do IBGE aponta retração expressiva na atividade em janeiro, enquanto país registra avanço

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional
Acre registra forte queda no setor de serviços/ Foto: Reprodução

O setor de serviços do Acre começou 2026 com retração significativa na atividade econômica. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que acompanha o desempenho do segmento em todo o país.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Na comparação entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, considerando a série com ajuste sazonal, o volume de serviços no estado recuou 20,8%. No mesmo período, o resultado nacional apresentou variação positiva de 0,3%, indicando comportamento diferente entre o desempenho local e o cenário brasileiro.

Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

Acre registra forte queda no setor de serviços/ Foto: Reprodução

Quando analisado em relação ao mesmo mês do ano anterior, o levantamento também aponta resultado negativo. Em janeiro deste ano, a atividade do setor ficou 9,4% abaixo do nível registrado em janeiro de 2025. Já o Brasil apresentou crescimento de 3,3% na mesma comparação.

Reflexos nos dados acumulados

O resultado do primeiro mês do ano impactou os indicadores consolidados do setor no estado. No acumulado de 2026 até janeiro, a queda registrada também é de 9,4%.

Considerando o período de 12 meses, o levantamento mostra retração de 0,7% na atividade de serviços no Acre.

Diferença em relação ao desempenho do país

Enquanto o estado apresentou retração no início do ano, o desempenho nacional segue em trajetória de crescimento. Segundo o IBGE, o setor de serviços brasileiro está atualmente cerca de 20,1% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.

Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

Acre registra forte queda no setor de serviços/ Foto: Reprodução

O avanço observado no país foi impulsionado principalmente pelos segmentos classificados como “outros serviços”, além das áreas de informação e comunicação e transportes. Já os serviços prestados diretamente às famílias apresentaram retração no início de 2026.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A Pesquisa Mensal de Serviços é considerada um dos principais indicadores de atividade econômica fora dos setores industrial e comercial, sendo utilizada para acompanhar o comportamento do mercado de serviços e orientar análises sobre a economia brasileira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.