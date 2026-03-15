Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

O setor de serviços do Acre começou 2026 com retração significativa na atividade econômica. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que acompanha o desempenho do segmento em todo o país.

Na comparação entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, considerando a série com ajuste sazonal, o volume de serviços no estado recuou 20,8%. No mesmo período, o resultado nacional apresentou variação positiva de 0,3%, indicando comportamento diferente entre o desempenho local e o cenário brasileiro.

Quando analisado em relação ao mesmo mês do ano anterior, o levantamento também aponta resultado negativo. Em janeiro deste ano, a atividade do setor ficou 9,4% abaixo do nível registrado em janeiro de 2025. Já o Brasil apresentou crescimento de 3,3% na mesma comparação.

Reflexos nos dados acumulados

O resultado do primeiro mês do ano impactou os indicadores consolidados do setor no estado. No acumulado de 2026 até janeiro, a queda registrada também é de 9,4%.

Considerando o período de 12 meses, o levantamento mostra retração de 0,7% na atividade de serviços no Acre.

Diferença em relação ao desempenho do país

Enquanto o estado apresentou retração no início do ano, o desempenho nacional segue em trajetória de crescimento. Segundo o IBGE, o setor de serviços brasileiro está atualmente cerca de 20,1% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.

O avanço observado no país foi impulsionado principalmente pelos segmentos classificados como “outros serviços”, além das áreas de informação e comunicação e transportes. Já os serviços prestados diretamente às famílias apresentaram retração no início de 2026.

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A Pesquisa Mensal de Serviços é considerada um dos principais indicadores de atividade econômica fora dos setores industrial e comercial, sendo utilizada para acompanhar o comportamento do mercado de serviços e orientar análises sobre a economia brasileira.