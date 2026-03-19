Os fãs do universo de Bridgerton têm motivos de sobra para celebrar nesta quinta-feira (19/03). A produtora executiva e mente por trás da Shondaland, Shonda Rhimes, abriu o jogo sobre o futuro da franquia na Netflix e confirmou que novos derivados estão no radar da produção.

Após o sucesso estrondoso de Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton em 2023, a pergunta que pairava no ar era qual seria a próxima história a ganhar destaque. Em entrevista ao podcast Glass Half Full, Shonda sinalizou quem é a sua favorita para protagonizar a nova empreitada.

O passado de Violet Bridgerton

“Eu sempre disse que, se fôssemos fazer algo assim, Violet seria uma ótima pessoa para contar a história a mãe de Bridgerton. Sim, é uma possibilidade”, revelou a produtora.

Com informações do Metrópoles.

A personagem, interpretada por Ruth Gemmell, é uma das figuras mais respeitadas e queridas da série, e seu romance juvenil com o falecido Visconde Edmund Bridgerton é algo que os leitores dos livros de Julia Quinn imploram para ver nas telas.

Potencial de Exploração

Shonda Rhimes demonstrou entusiasmo com a expansão do universo, afirmando que a equipe se sente motivada a explorar áreas que ainda não foram totalmente detalhadas na série principal. “É uma área que nos entusiasma e sabemos que tem um grande potencial de exploração”, completou.

Enquanto o spin-off não sai do papel, os olhos dos fãs estão voltados para a 5ª temporada da série original. Recentemente, astros da produção fizeram revelações sobre quem será o protagonista dos próximos episódios, mantendo o “hype” de Bridgerton no topo das redes sociais.