show-de-harry-styles-e-retorno-de-beetlejuice-animam-o-streaming-nesta-semana

Março já começa em ritmo de estreia! O portal LeoDias reuniu os principais lançamentos da semana, que vão do cinema ao streaming. Entre eles está a comédia romântica nacional “De Volta à Bahia”, nos cinemas. Nas plataformas, os destaques ficam por conta do show que marca a nova turnê de Harry Styles, além do retorno do clássico Beetlejuice; confira a lista!

“De volta à Bahia” – Cinema

Um resgate no mar aproxima Maya e Pedro, dois jovens surfistas que descobrem ter mais em comum do que imaginavam: o mesmo treinador e o mesmo sonho de vencer. Entre treinos intensos para um campeonato em Salvador, pressões familiares e um romance que nasce sob o sol da Bahia, com Lucca Picon e Bárbara França no elenco.

De volta à Bahia Foto/ImDB
Push – No limite do Medo Foto/ImDB
Hey Joe Foto/ImDB
Harry Styles fará dois shows extras em São Paulo Crédito: Reprodução Instagram @harrystyles
Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice Foto/ImDB
Lançamentos da semana Foto/ImDB

“Push – No limite do Medo” – Cinema

Grávida, a corretora Natalie Flores organiza um open house em uma casa marcada por um passado sinistro. Mas que parecia ser apenas mais uma visita se transforma em pesadelo quando um cliente revela intenções sobrenaturais. Em trabalho de parto prematuro, ela precisa lutar contra o tempo e contra o mal para sair viva antes que o bebê nasça.

“Hey Joe” – Cinema

Décadas após viver um romance em plena Segunda Guerra, o veterano Dean Barry retorna a Nápoles nos anos 1970 decidido a conhecer o filho que nunca viu. O reencontro, porém, está longe de ser redentor: o herdeiro cresceu sob a tutela de um poderoso contrabandista e construiu sua própria lealdade nas ruas. Com James Franco no elenco.

“Matar. Vingar. Repetir” – HBO

Consumida pela dor, uma mãe atravessa universos paralelos em busca do mesmo alvo: o homem que tirou a vida de sua filha. Em uma espiral de vingança que desafia a lógica do tempo e da realidade, ela descobre que cada escolha tem consequências imprevisíveis. No elenco estão Michaela McManus, Stella Marcus, Jeremy Holm.

“Harry Styles – Uma noite em Manchester” – Netflix

A estreia ao vivo do novo álbum de Harry Styles ganha exibição exclusiva com show gravado na Co-op Live, em Manchester. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 6 de março, e chega à Netflix no domingo, 8, às 16h, no horário de Brasília, disponível na íntegra para ver e rever quando quiser.

“Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” – Netflix

Sequência direta do clássico de 1988 dirigido por Tim Burton, o filme revisita a excêntrica casa em Winter River após uma tragédia que reúne três gerações da família Deetz. Agora adulta, Lydia precisa lidar com a filha adolescente, Astrid, que ao descobrir a enigmática maquete no sótão acaba reabrindo o portal para o além. Com Winona Ryder e Jenna Ortega.