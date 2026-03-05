07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Show de Harry Styles e retorno de Beetlejuice animam o streaming nesta semana

Escrito por Portal Leo Dias
show-de-harry-styles-e-retorno-de-beetlejuice-animam-o-streaming-nesta-semana

Março já começa em ritmo de estreia! O portal LeoDias reuniu os principais lançamentos da semana, que vão do cinema ao streaming. Entre eles está a comédia romântica nacional “De Volta à Bahia”, nos cinemas. Nas plataformas, os destaques ficam por conta do show que marca a nova turnê de Harry Styles, além do retorno do clássico Beetlejuice; confira a lista!

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“De volta à Bahia” – Cinema

Um resgate no mar aproxima Maya e Pedro, dois jovens surfistas que descobrem ter mais em comum do que imaginavam: o mesmo treinador e o mesmo sonho de vencer. Entre treinos intensos para um campeonato em Salvador, pressões familiares e um romance que nasce sob o sol da Bahia, com Lucca Picon e Bárbara França no elenco.

“Push – No limite do Medo” – Cinema

Grávida, a corretora Natalie Flores organiza um open house em uma casa marcada por um passado sinistro. Mas que parecia ser apenas mais uma visita se transforma em pesadelo quando um cliente revela intenções sobrenaturais. Em trabalho de parto prematuro, ela precisa lutar contra o tempo e contra o mal para sair viva antes que o bebê nasça.

“Hey Joe” – Cinema

Décadas após viver um romance em plena Segunda Guerra, o veterano Dean Barry retorna a Nápoles nos anos 1970 decidido a conhecer o filho que nunca viu. O reencontro, porém, está longe de ser redentor: o herdeiro cresceu sob a tutela de um poderoso contrabandista e construiu sua própria lealdade nas ruas. Com James Franco no elenco.

“Matar. Vingar. Repetir” – HBO

Consumida pela dor, uma mãe atravessa universos paralelos em busca do mesmo alvo: o homem que tirou a vida de sua filha. Em uma espiral de vingança que desafia a lógica do tempo e da realidade, ela descobre que cada escolha tem consequências imprevisíveis. No elenco estão Michaela McManus, Stella Marcus, Jeremy Holm.

“Harry Styles – Uma noite em Manchester” – Netflix

A estreia ao vivo do novo álbum de Harry Styles ganha exibição exclusiva com show gravado na Co-op Live, em Manchester. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 6 de março, e chega à Netflix no domingo, 8, às 16h, no horário de Brasília, disponível na íntegra para ver e rever quando quiser.

“Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” – Netflix

Sequência direta do clássico de 1988 dirigido por Tim Burton, o filme revisita a excêntrica casa em Winter River após uma tragédia que reúne três gerações da família Deetz. Agora adulta, Lydia precisa lidar com a filha adolescente, Astrid, que ao descobrir a enigmática maquete no sótão acaba reabrindo o portal para o além. Com Winona Ryder e Jenna Ortega.

