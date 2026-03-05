O advogado Robson Lucas da Silva afirmou nesta quinta-feira (05) que não há indícios de participação de terceiros no episódio envolvendo seu cliente, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”. O investigado foi preso na quarta-feira (04) e tentou tirar a própria vida enquanto estava custodiado na superintendência da Polícia Federal do Brasil em Minas Gerais.

Segundo o defensor, Mourão estava sozinho na cela quando tomou a decisão. O advogado também descartou a hipótese de “queima de arquivo”, levantada em especulações. “Não acredito em hipótese alguma. Ele se encontrava dentro da cela e, infelizmente, tomou essa iniciativa”, declarou.

Mourão segue internado em estado grave na UTI do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As investigações indicam que ele atuaria como coordenador de um núcleo de intimidação ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

