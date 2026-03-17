Sicredi Biomas celebra trajetória e legado em encontro com parte dos sócios fundadores da Cooperativa

Nesta segunda-feira, 16 de março, foi realizado um encontro com parte dos sócios fundadores da Cooperativa na agência de Araputanga, no Mato Grosso. O momento foi marcado por simbolismo e emoção, reforçando os princípios do cooperativismo ao destacar o papel essencial de quem acreditou, desde o início, em um modelo de negócio baseado na cooperação, no desenvolvimento regional e nas pessoas.

O encontro proporcionou um espaço de diálogo e de preservação da memória da Sicredi Biomas, resgatando os desafios enfrentados na fase inicial, as conquistas ao longo da trajetória e a visão de futuro que segue orientando a atuação da Cooperativa. Cada fundador, juntamente com seus familiares, representam um capítulo fundamental dessa história, que completa 37 anos em 2026.

“A partir da iniciativa dos 23 sócios fundadores e ao longo de 37 anos, construímos uma Cooperativa que fortalece os serviços financeiros e promove a transformação social. Hoje, somos mais de 100 mil associados e associadas nos estados de Mato Grosso, Acre e Amazonas, e tudo isso começou com a confiança e a visão de cada pessoa que acreditou nesse projeto.” Destaca o Presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira durante o encontro.

Durante a manhã, foi realizado também a leitura da ata de constituição da Sicredi Biomas, destacando sua primeira assembleia que é o momento pelo qual se fortalece a participação de todos os associados da Cooperativa e demostra na prática a participação democrática do cooperativismo.

Além de relembrar a história, o encontro reforçou o compromisso da Sicredi Biomas com o futuro, mantendo vivos os valores que deram origem à cooperativa. O legado construído pelos fundadores segue inspirando colaboradores, associados e lideranças, orientando decisões e impulsionando iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Cooperativa possuí presença e atuação.

Destaque para o nome dos 23 Sócios Fundadores da Sicredi Biomas:

Alceu Rondella Arnaldo da Silva Alves Filho Balbino Cardoso da Silva Eliseu José de Macedo Erílio Linhares de Moura Ermínio Celso Duca Honorico Babilônia Joaquim Melo Sobrinho Jordão Correria da Silva José Bispo da Rocha José Roberto Martins Manoel Donillio dos Santos Manoel José Fernandes Moacyr Bezágio Olivar Leite Orcedi Alves de Souza Pantaleão Ancelmo Ferreira Paulo Marquezini Júnior Sebastião Rodrigues de Oliveira Shigueitu Sato Sifrone Perreira Rocha Vano José Batista Wilson Rodrigues de Oliveira

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok