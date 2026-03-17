Sicredi Biomas celebra trajetória e legado em encontro com parte dos sócios fundadores da Cooperativa

Nesta segunda-feira, 16 de março, foi realizado um encontro com parte dos sócios fundadores da Cooperativa na agência de Araputanga, no Mato Grosso. O momento foi marcado por simbolismo e emoção, reforçando os princípios do cooperativismo ao destacar o papel essencial de quem acreditou, desde o início, em um modelo de negócio baseado na cooperação, no desenvolvimento regional e nas pessoas.
O encontro proporcionou um espaço de diálogo e de preservação da memória da Sicredi Biomas, resgatando os desafios enfrentados na fase inicial, as conquistas ao longo da trajetória e a visão de futuro que segue orientando a atuação da Cooperativa. Cada fundador, juntamente com seus familiares, representam um capítulo fundamental dessa história, que completa 37 anos em 2026.
“A partir da iniciativa dos 23 sócios fundadores e ao longo de 37 anos, construímos uma Cooperativa que fortalece os serviços financeiros e promove a transformação social. Hoje, somos mais de 100 mil associados e associadas nos estados de Mato Grosso, Acre e Amazonas, e tudo isso começou com a confiança e a visão de cada pessoa que acreditou nesse projeto.” Destaca o Presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira durante o encontro.
Durante a manhã, foi realizado também a leitura da ata de constituição da Sicredi Biomas, destacando sua primeira assembleia que é o momento pelo qual se fortalece a participação de todos os associados da Cooperativa e demostra na prática a participação democrática do cooperativismo.
Além de relembrar a história, o encontro reforçou o compromisso da Sicredi Biomas com o futuro, mantendo vivos os valores que deram origem à cooperativa. O legado construído pelos fundadores segue inspirando colaboradores, associados e lideranças, orientando decisões e impulsionando iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Cooperativa possuí presença e atuação.
Destaque para o nome dos 23 Sócios Fundadores da Sicredi Biomas:
- Alceu Rondella
- Arnaldo da Silva Alves Filho
- Balbino Cardoso da Silva
- Eliseu José de Macedo
- Erílio Linhares de Moura
- Ermínio Celso Duca
- Honorico Babilônia
- Joaquim Melo Sobrinho
- Jordão Correria da Silva
- José Bispo da Rocha
- José Roberto Martins
- Manoel Donillio dos Santos
- Manoel José Fernandes
- Moacyr Bezágio
- Olivar Leite
- Orcedi Alves de Souza
- Pantaleão Ancelmo Ferreira
- Paulo Marquezini Júnior
- Sebastião Rodrigues de Oliveira
- Shigueitu Sato
- Sifrone Perreira Rocha
- Vano José Batista
- Wilson Rodrigues de Oliveira
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.
Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.
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