27/03/2026
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Simone Tebet assina filiação ao PSB para concorrer ao Senado por São Paulo

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A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta sexta-feira, 27, para ser candidata ao Senado Federal por São Paulo.

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Tebet foi recebida pelo partido em um ato de filiação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, a deputada federal Tabata Amaral – ambos diretamente envolvidos na filiação da ministra -, além do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e o presidente estadual do PSB, deputado estadual Caio França.

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A mudança partidária foi necessária para viabilizar a candidatura ao Senado, já que, no Estado, o MDB é aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Tebet vai disputar na chapa de Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo.

Como mostrou o Estadão, a filiação de Tebet abriu um impasse no PSB paulista, que também tem o ministro Márcio França pleiteando espaço na chapa.

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Fonte: InfoMoney

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