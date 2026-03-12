Sindicato esclarece adequação nos pedidos dos postos e descarta desabastecimento

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac) informou, nesta quinta-feira (12), que não há risco de desabastecimento de combustíveis no estado.

De acordo com a entidade, o sindicato consultou distribuidoras com bases operacionais em Rio Branco, que garantiram a normalidade no fornecimento. Segundo o Sindepac, o que está ocorrendo atualmente é apenas um ajuste operacional nos pedidos realizados pelos postos de combustíveis. A medida tem como objetivo evitar compras em volume excessivo por alguns estabelecimentos, o que poderia comprometer o abastecimento de outros revendedores.

Ainda conforme o sindicato, as distribuidoras estão priorizando o carregamento para postos vinculados a bandeiras específicas, enquanto pedidos feitos por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, podem sofrer restrições temporárias. Essa dinâmica pode provocar atrasos pontuais nas entregas, especialmente quando há demora na solicitação do produto por parte dos próprios revendedores.

O presidente do Sindepac, Delano Lima, reforçou que a situação não representa risco de falta de combustíveis e pediu tranquilidade à população acreana. A orientação aos empresários do setor é acompanhar diretamente com suas distribuidoras eventuais adequações nos pedidos, garantindo o fluxo regular de abastecimento.

Veja a nota:

Distribuidoras garantem que não há risco de desabastecimento de combustíveis no Acre

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre, Sindepac, apurou que a informação da possível falta de combustíveis no Acre não procede. Essa notícia circulou essa semana em alguns veículos de comunicação e o motivo seria o conflito no Oriente Médio.

As bases de Distribuidoras em Rio Branco explicaram que não há esse risco de desabastecimento. O que ocorre é que existe uma adequação no pedido dos postos bandeirados, a fim de evitar compras excessivas e gerar falta de produto aos demais postos. As Distribuidoras estão, inclusive, dando preferência no carregamento aos postos bandeirados e bloqueando pedidos para postos bandeiras brancas (postos sem bandeiras).

Isso pode acarretar atrasos na hora da entrega, sobretudo se houver demora no pedido por parte do revendedor, mas não significa que o combustível vai faltar.

Diante disso, o Sindepac pede cautela da população do estado e afirma que, neste momento, não há riscos. Aos associados, basta verificarem essa adequação junto as Distribuidoras em que compram o produto.

_Delano Lima_

Presidente do Sindepac