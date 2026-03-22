O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, afirmou que não considera adequado discutir o fim da escala de trabalho 6×1 neste momento. Em entrevista, ele defendeu que o tema seja tratado fora do período eleitoral, com mais tempo para análise.

Segundo Skaf, mudanças na jornada de trabalho precisam levar em conta as diferenças entre setores da economia, como comércio, indústria, saúde e agricultura. Na avaliação dele, uma regra geral poderia gerar impactos negativos e não atender à realidade de todos os trabalhadores.

O empresário também alertou para possíveis efeitos na produtividade. De acordo com ele, a redução da jornada sem ajustes pode afetar o desempenho das empresas e a geração de empregos, além de aumentar custos para o setor produtivo.

Na mesma linha, Skaf avaliou que endurecer regras trabalhistas pode estimular a informalidade, em um cenário em que milhões de brasileiros já atuam fora do mercado formal.

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Durante a entrevista, o presidente da Fiesp destacou que o debate é válido, mas precisa ocorrer com cautela e fora de um ambiente de pressão política. Para ele, decisões desse porte exigem discussão mais ampla e técnica, envolvendo trabalhadores, empresários e o poder público.

A proposta de revisão da escala 6×1 vem sendo discutida no Congresso Nacional e tem gerado divergências. Enquanto defensores apontam ganhos na qualidade de vida, críticos avaliam possíveis impactos econômicos e operacionais.

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