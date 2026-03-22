22/03/2026
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Skaf diz que não é momento para fim da escala 6×1 e critica debate em ano eleitoral

Presidente da Fiesp aponta riscos para emprego e economia

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Skaf diz que não é momento para fim da escala 6x1
Skaf diz que não é momento para fim da escala 6x1/Foto: Reprodução

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, afirmou que não considera adequado discutir o fim da escala de trabalho 6×1 neste momento. Em entrevista, ele defendeu que o tema seja tratado fora do período eleitoral, com mais tempo para análise.

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Segundo Skaf, mudanças na jornada de trabalho precisam levar em conta as diferenças entre setores da economia, como comércio, indústria, saúde e agricultura. Na avaliação dele, uma regra geral poderia gerar impactos negativos e não atender à realidade de todos os trabalhadores.

O empresário também alertou para possíveis efeitos na produtividade. De acordo com ele, a redução da jornada sem ajustes pode afetar o desempenho das empresas e a geração de empregos, além de aumentar custos para o setor produtivo.

Na mesma linha, Skaf avaliou que endurecer regras trabalhistas pode estimular a informalidade, em um cenário em que milhões de brasileiros já atuam fora do mercado formal.

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Durante a entrevista, o presidente da Fiesp destacou que o debate é válido, mas precisa ocorrer com cautela e fora de um ambiente de pressão política. Para ele, decisões desse porte exigem discussão mais ampla e técnica, envolvendo trabalhadores, empresários e o poder público.

A proposta de revisão da escala 6×1 vem sendo discutida no Congresso Nacional e tem gerado divergências. Enquanto defensores apontam ganhos na qualidade de vida, críticos avaliam possíveis impactos econômicos e operacionais.

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