Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva

07/03/2026
Escrito por Agência Brasil
O snowboarder André Barbieri, que faz parte da delegação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão e Cortina, apresentou evolução clínica positiva após a queda sofrida durante treino realizado na última quinta-feira (5) na pista de Cortina d’Ampezzo (Itália), informou nesta sexta-feira (6) o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

“O atleta gaúcho teve uma melhora significativa e não apresenta sinais de danos neurológicos graves após a concussão cerebral sofrida no acidente. Barbieri ainda relata dores decorrentes das escoriações e contusões provocadas pela queda”, informou a equipe médica do CPB.

Desta forma, a expectativa da equipe médica é de que, caso a evolução clínica continue favorável, o atleta tenha condições de competir no banked slalom (uma das provas de snowboard) programada para o dia 14 de março.

Em razão da queda (na qual sofreu uma concussão ao bater com a cabeça, quando caiu numa das curvas do circuito), o atleta gaúcho de 44 anos ficou fora do treino oficial desta sexta e também perderá a tomada de tempo no sábado (7), que vale a classificação às finais.

