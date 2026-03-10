“Só a mamãe agora”, diz Maria Flor para Virginia após ser maquiada por Ana Castela

10/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
Agora é só a mamãe! Virginia Fonseca mostrou o momento em que conversava e maquiava a filha do meio, Maria Flor, nesta terça-feira (9/3). O momento chamou atenção pelo fato de a pequena dizer que só a influenciadora pode maquiá-la, um dia após um vídeo de Ana Castela, ex-namorada do pai Zé Felipe, ser publicado maquiando a menina.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Agora ela só quer que a mamãe maquie ela, né?”, pergunta Virginia. “Sim”, responde Flor. “Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar, né?”, disse a influenciadora após passar blush, rímel e batom na filha. “Não, só a mamãe agora”, reafirma a pequena.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@virginia
Virginia prepara Maria Flor para viagem à praiaFoto/Instagram/@virginia
Reprodução/Instagram @odoricoreis
Ana Castela reencontra Maria FlorReprodução/Instagram @odoricoreis
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria FlorFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca e os filhos curtindo dia na praiaReprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca e o filho, José Leonardo, curtindo dia na praiaReprodução: Instagram/@virginia

Durante o final de semana, Ana Castela esteve com as crianças na casa de Poliana e Leonardo, avós dos pequenos, e um dos amigos do ex-casal, Odorico Reis, registrou e publicou em seu perfil o momento em que a influenciadora aparece maquiando Maria Flor: “Olha o quanto é vaidosa. Quer ser maquiada pela tia Ana!”, disse no vídeo.

Virginia e Zé são pais também de Maria Alice, de quatro anos, e de José Leonardo, de um ano. Eles foram casados por quatro anos e anunciaram o fim em maio do ano passado. Virginia namora Vini Jr. e iria para a Espanha encontrar o jogador, mas cancelou a viagem nesta semana por conta da saúde dos filhos, que não estavam se sentindo bem. Já Ana Castela teve um rápido relacionamento com Zé Felipe, de outubro a dezembro de 2025.

