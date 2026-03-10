“Só a mamãe agora”, diz Maria Flor para Virginia após ser maquiada por Ana Castela

Durante o final de semana, Ana Castela esteve com as crianças na casa de Poliana e Leonardo, avós dos pequenos, e um dos amigos do ex-casal, Odorico Reis, registrou e publicou em seu perfil o momento em que a influenciadora aparece maquiando Maria Flor: “Olha o quanto é vaidosa. Quer ser maquiada pela tia Ana!”, disse no vídeo.

Virginia e Zé são pais também de Maria Alice, de quatro anos, e de José Leonardo, de um ano. Eles foram casados por quatro anos e anunciaram o fim em maio do ano passado. Virginia namora Vini Jr. e iria para a Espanha encontrar o jogador, mas cancelou a viagem nesta semana por conta da saúde dos filhos, que não estavam se sentindo bem. Já Ana Castela teve um rápido relacionamento com Zé Felipe, de outubro a dezembro de 2025.