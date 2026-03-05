Sobe número de mortes após desabamento de asilo em MG

O número de mortes após o desabamento de um asilo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, subiu para oito. O prédio, que funcionava como um lar de longa permanência para idosos, desmoronou por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, cinco homens e três mulheres estão entre as vítimas fatais. Além disso, oito pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.

As equipes de resgate seguem trabalhando no local, já que quatro pessoas ainda são consideradas desaparecidas e podem estar soterradas nos escombros.

Buscas seguem no local

De acordo com os bombeiros, algumas vítimas ainda conseguem manter contato com os socorristas, o que mantém as equipes concentradas na operação de resgate.

“Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer contato com elas. Estamos trabalhando incessantemente para conseguir fazer o resgate o quanto antes e com a maior segurança possível”, explicou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Viana.

A área foi isolada e os socorristas utilizam apitos durante as buscas para tentar localizar pessoas presas sob os destroços.

Vizinhos ajudaram nos primeiros momentos

Moradores da região relataram ter ouvido um barulho muito forte no momento do desabamento e correram para tentar ajudar as vítimas antes mesmo da chegada das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local cerca de 30 minutos após o ocorrido e iniciou imediatamente as operações de resgate.

Suspeita de problema estrutural

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que casas próximas não correm risco. No momento do desabamento, não havia registro de chuva na região, o que levanta a suspeita de falha estrutural no prédio.

“O que chama atenção é que não estava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco e historicamente não há registro de ocorrências desse tipo no local”, explicou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Elcione Menezes Alves.

Asilo tinha autorização para funcionar

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos possuía autorização para funcionamento. O alvará do estabelecimento é válido até 2030 e o alvará sanitário também estava regular.

A última vistoria realizada pela Vigilância Sanitária ocorreu em janeiro deste ano.

Polícia vai investigar

A Polícia Civil informou que a perícia e o rabecão foram acionados e irão ao local após a conclusão das buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas do desabamento e outras informações devem ser divulgadas após os primeiros levantamentos técnicos.

