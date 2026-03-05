07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Sobe número de mortes após desabamento de asilo em MG

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sobe-numero-de-mortes-apos-desabamento-de-asilo-em-mg

O número de mortes após o desabamento de um asilo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, subiu para oito. O prédio, que funcionava como um lar de longa permanência para idosos, desmoronou por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, cinco homens e três mulheres estão entre as vítimas fatais. Além disso, oito pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.

As equipes de resgate seguem trabalhando no local, já que quatro pessoas ainda são consideradas desaparecidas e podem estar soterradas nos escombros.

Buscas seguem no local

De acordo com os bombeiros, algumas vítimas ainda conseguem manter contato com os socorristas, o que mantém as equipes concentradas na operação de resgate.

“Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer contato com elas. Estamos trabalhando incessantemente para conseguir fazer o resgate o quanto antes e com a maior segurança possível”, explicou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Viana.

A área foi isolada e os socorristas utilizam apitos durante as buscas para tentar localizar pessoas presas sob os destroços.

Vizinhos ajudaram nos primeiros momentos

Moradores da região relataram ter ouvido um barulho muito forte no momento do desabamento e correram para tentar ajudar as vítimas antes mesmo da chegada das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local cerca de 30 minutos após o ocorrido e iniciou imediatamente as operações de resgate.

Suspeita de problema estrutural

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que casas próximas não correm risco. No momento do desabamento, não havia registro de chuva na região, o que levanta a suspeita de falha estrutural no prédio.

“O que chama atenção é que não estava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco e historicamente não há registro de ocorrências desse tipo no local”, explicou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Elcione Menezes Alves.

Asilo tinha autorização para funcionar

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos possuía autorização para funcionamento. O alvará do estabelecimento é válido até 2030 e o alvará sanitário também estava regular.

A última vistoria realizada pela Vigilância Sanitária ocorreu em janeiro deste ano.

Polícia vai investigar

A Polícia Civil informou que a perícia e o rabecão foram acionados e irão ao local após a conclusão das buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas do desabamento e outras informações devem ser divulgadas após os primeiros levantamentos técnicos.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Sobe para seis o número de mortos em asilo que desabou em Belo Horizonte; veja vídeo
  • Asilo desaba e deixa um morto e feridos; saiba detalhes
  • Câmara aprova auxílio de R$ 600 para vítimas de chuvas em MG

O post Sobe número de mortes após desabamento de asilo em MG apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.