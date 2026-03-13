Socorro Neri lidera debate em Brasília sobre exame de proficiência para médicos

A Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ) realiza, na próxima quarta-feira (18), em Brasília, um café da manhã de trabalho para discutir o Exame Nacional de Avaliação da Educação Médica (Enamed) e sua possível adoção como exame de proficiência para o exercício da medicina no país. A iniciativa é da deputada federal Socorro Neri (PP-AC), presidente da Frente.

Entre os participantes confirmados, estão representantes do Ministério da Educação (MEC), incluindo Rodolfo Cabral, secretário-executivo adjunto da pasta; Marta Abramo, secretária da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres); e Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O evento também contará com a participação de representantes do Ministério da Saúde, ampliando o debate sobre a formação médica e os mecanismos de avaliação profissional no país.

A proposta do encontro é reunir diferentes perspectivas institucionais para discutir o papel do Enamed no aprimoramento da qualidade da educação médica e nas políticas públicas voltadas à formação e à atuação de profissionais da área da saúde no Brasil.

Serviço

Café da Manhã da FPeduQ – Debate sobre o Enamed como exame de proficiência em Medicina

Data: 18 de março (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Anexo IV da Câmara dos Deputados – 10º andar, Salão VIP

Confirmação: [email protected]