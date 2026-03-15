Solange, Ana Paula, Jonas, Breno e Boneco vão para a berlinda no “BBB26”

“Big Brother Brasil” no domingo à tarde? Pois é! Apesar de o público já estar ciente da mudança excepcional de horário do reality por conta da transmissão do Oscar, os participantes foram pegos completamente de surpresa quando Tadeu Schmidt apareceu na tela convocando o paredão fora do horário tradicional, que acabou colocando Solange, Ana Paula, Jonas, Breno e Boneco na berlinda.

Anjo da semana no reality show, Breno entregou o colar da imunidade para Samira durante a formação de paredão “surpresa”. Ao justificar a escolha, o brother explicou que quer ajudar a amiga a chegar ao top 10 do reality. O objetivo? Dar a ela a chance de conquistar o tão sonhado apartamento, benefício concedido aos líderes do programa que ultrapassam essa fase do jogo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Solange, Ana Paula, Jonas, Breno e Boneco na berlinda Foto/Globo Solange Couto está no quinto Paredão do “BBB26” Crédito: Divulgação Globo Ana Paula Renault no “BBB 26” Reprodução/Globo Breno recebeu 54,66% da média dos votos para ir ao Quarto Secreto. Globo/Manoela Mello Entenda motivo de apelido dado para Jonas Sulzbach Reprodução: Instagram Leandro virou meme ao som de Coolio BBB Voltar

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Mas a formação do paredão começou, na verdade, no sábado (14/3), com a dinâmica que dividiu a casa em grupos representando pedra, papel e tesoura. Cada grupo precisou indicar o nome de um participante, que foi parar direto na berlinda. Foram eles: Jonas, Ana Paula e Leandro, mais conhecido como Boneco. Depois disso, a casa se reuniu neste domingo, quando Tadeu anunciou oficialmente que os três estavam no paredão.

O líder da semana, Cowboy, teve o poder de indicar mais um brother diretamente ao paredão e o escolhido foi Breno. Na sequência, todos foram ao confessionário para votar, e a mais votada pela casa foi Solange, que também acabou na berlinda. Surpreendidos pela dinâmica fora do horário tradicional, Solange, Ana Paula, Jonas, Breno e Boneco não esconderam o espanto ao serem todos emparedados.

Além da formação do paredão em um horário incomum, os brothers também ficaram confusos com a quantidade de participantes na berlinda. O que eles ainda não sabem é que a partir de agora entra em jogo a Máquina do Poder, que poderá salvar um dos emparedados. Além disso, a tradicional prova Bate-Volta acontece mais tarde, 19h20, e ainda pode mudar os rumos da disputa.