Solidariedade: mãe de três filhos pede ajuda custear tratamento contra o câncer

A rotina da senamadureirense Clívia Lima mudou de forma brusca após o diagnóstico de câncer no endométrio, com tumores próximos aos rins e ao ovário. Mãe de três filhos, ela agora enfrenta uma nova batalha: além das sessões de quimioterapia e do tratamento contra trombose, precisa lidar com os altos custos para permanecer em Rio Branco, onde terá acesso ao atendimento necessário.

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Sem estrutura para realizar o tratamento em sua cidade de origem, Clívia terá que se manter na capital acreana, o que inclui despesas com aluguel, alimentação, medicamentos e deslocamento. Diante desse cenário, amigos e familiares iniciaram uma mobilização solidária para arrecadar recursos e garantir que ela consiga seguir com o tratamento.

A campanha também pede apoio em forma de orações, enquanto a família tenta reunir o valor necessário para enfrentar os próximos meses. As doações podem ser feitas via Pix, utilizando o CPF 830.880.672-49, em nome de Clívia Lima.