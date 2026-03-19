A velocidade azul não para! O primeiro teaser de Sonic 4: O Filme foi divulgado oficialmente nesta quinta-feira (19/03), incendiando as redes sociais e as comunidades de games.

Mesmo com a estreia agendada apenas para 18 de março de 2027, a Paramount Pictures decidiu antecipar o “hype” com uma prévia que revela adições de peso ao universo live-action.

A grande estrela do teaser é a confirmação de Amy Rose, uma das personagens mais queridas e clássicas da franquia nos consoles. A ouriça rosa fará sua estreia nas telonas e já teve sua voz original confirmada: será dublada pela atriz Kristen Bell (Frozen).

Com informações do Metrópoles.

Elenco Estelar e Mistérios

Além de Kristen Bell, o teaser apresentou o veterano Ben Kingsley como novo integrante do elenco. Embora sua voz apareça na prévia, o papel exato do ator ainda é mantido sob sigilo, gerando especulações sobre se ele interpretará um novo vilão ou um mentor vindo do espaço.

Continuidade e Direção

Para a alegria dos fãs, a equipe vencedora dos filmes anteriores permanece. Jeff Fowler retorna à cadeira de diretor, garantindo a estética e o ritmo que consagraram a trilogia inicial. Ben Schwartz continua dando voz ao Sonic, acompanhado pelos astros que já fazem parte da família:

Jim Carrey (Dr. Robotnik)

Idris Elba (Knuckles)

Keanu Reeves (Shadow)

James Marsden e Tika Sumpter (Tom e Maddie Wachowski)

O que esperar de Sonic 4?

O teaser sugere um tom levemente mais épico, explorando as consequências dos eventos do terceiro filme. Com a introdução de Amy Rose, espera-se que a dinâmica de grupo ganhe novas camadas emocionais e, claro, muitas marteladas icônicas contra os robôs de Eggman.