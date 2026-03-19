19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Sonic 4 revela primeiro teaser e traz personagem icônico dos games

Amy Rose confirmada! Assista ao primeiro teaser de Sonic 4 e veja quem são os novos personagens do filme.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Divulgação/Paramount

A velocidade azul não para! O primeiro teaser de Sonic 4: O Filme foi divulgado oficialmente nesta quinta-feira (19/03), incendiando as redes sociais e as comunidades de games.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Mesmo com a estreia agendada apenas para 18 de março de 2027, a Paramount Pictures decidiu antecipar o “hype” com uma prévia que revela adições de peso ao universo live-action.

A grande estrela do teaser é a confirmação de Amy Rose, uma das personagens mais queridas e clássicas da franquia nos consoles. A ouriça rosa fará sua estreia nas telonas e já teve sua voz original confirmada: será dublada pela atriz Kristen Bell (Frozen).

Com informações do Metrópoles.

Elenco Estelar e Mistérios

Além de Kristen Bell, o teaser apresentou o veterano Ben Kingsley como novo integrante do elenco. Embora sua voz apareça na prévia, o papel exato do ator ainda é mantido sob sigilo, gerando especulações sobre se ele interpretará um novo vilão ou um mentor vindo do espaço.

Continuidade e Direção

Para a alegria dos fãs, a equipe vencedora dos filmes anteriores permanece. Jeff Fowler retorna à cadeira de diretor, garantindo a estética e o ritmo que consagraram a trilogia inicial. Ben Schwartz continua dando voz ao Sonic, acompanhado pelos astros que já fazem parte da família:

  • Jim Carrey (Dr. Robotnik)

  • Idris Elba (Knuckles)

  • Keanu Reeves (Shadow)

  • James Marsden e Tika Sumpter (Tom e Maddie Wachowski)

O que esperar de Sonic 4?

O teaser sugere um tom levemente mais épico, explorando as consequências dos eventos do terceiro filme. Com a introdução de Amy Rose, espera-se que a dinâmica de grupo ganhe novas camadas emocionais e, claro, muitas marteladas icônicas contra os robôs de Eggman.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.