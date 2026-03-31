31/03/2026
ContilPop
Perícia busca digitais e provas na casa de Poze após roubo milionário
Guta Stresser critica ataques sobre envelhecimento e defende sua aparência atual
DNA de gêmeos idênticos impede identificação do pai biológico de um bebê
Bandidos filmaram agressões e roubo na casa de Poze do Rodo
Após comentários sobre seu filho Shantal decide processar influenciadora
Veja a lista de pertences roubados de MC Poze em assalto no Rio
Doméstica viraliza ao listar tarefas que não fazem parte de sua função
Criminosos levam 2 milhões em joias após fazerem MC Poze de refém
Americano quebra recorde ao comer em 28 locais Michelin num dia
Cantor Gusttavo Lima aparece sem aliança e responde fã sobre seu casamento

SOS Amazônia abre seletivo para contratar assistentes técnicos no Acre

Processo seletivo busca preencher postos de trabalho nos municípios de Bujari e Acrelândia, com foco em restauração ambiental

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
SOS Amazônia abre seletivo para contratar assistentes técnicos no Acre
SOS Amazônia abre novas frentes de trabalho para projetos de restauração florestal no Acre/ Foto: Reprodução

A organização não governamental SOS Amazônia anunciou a abertura de um novo processo seletivo para a contratação de quatro assistentes técnicos. Os profissionais selecionados deverão atuar diretamente no programa de restauração da instituição, reforçando as ações de conservação ambiental em municípios do interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o Edital nº 006/2026, as vagas estão distribuídas estrategicamente: duas oportunidades são destinadas ao município de Bujari e outras duas para atuação em Acrelândia. Os contratados serão responsáveis pelo suporte técnico às atividades de campo e acompanhamento dos projetos de recuperação florestal.

Inscrições e Prazos

Os candidatos interessados em participar da seleção devem encaminhar suas propostas em formato digital até o dia 10 de abril. O envio deve ser feito exclusivamente para o e-mail oficial: [email protected].

Para que a candidatura seja validada, a organização exige que o campo de assunto da mensagem siga rigorosamente o padrão: Edital_006/2026_nome-do-candidato. A iniciativa busca profissionais comprometidos com a agenda ambiental e que possuam disponibilidade para atuar nas frentes de trabalho das regiões contempladas.

LEIA TAMBÉM: 

Acre cria escola para qualificar profissionais da assistência social

Polícia Federal cumpre mandados contra facção criminosa que atua em 6 estados

João Marcos Luz é exonerado da Secretaria de Assistência Social em Rio Branco

A contratação faz parte do cronograma de expansão das metas de restauração da SOS Amazônia, que segue investindo na recuperação de áreas degradadas e no fortalecimento da biodiversidade no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.