SOS Amazônia abre seletivo para contratar assistentes técnicos no Acre

A organização não governamental SOS Amazônia anunciou a abertura de um novo processo seletivo para a contratação de quatro assistentes técnicos. Os profissionais selecionados deverão atuar diretamente no programa de restauração da instituição, reforçando as ações de conservação ambiental em municípios do interior do Acre.

De acordo com o Edital nº 006/2026, as vagas estão distribuídas estrategicamente: duas oportunidades são destinadas ao município de Bujari e outras duas para atuação em Acrelândia. Os contratados serão responsáveis pelo suporte técnico às atividades de campo e acompanhamento dos projetos de recuperação florestal.

Inscrições e Prazos

Os candidatos interessados em participar da seleção devem encaminhar suas propostas em formato digital até o dia 10 de abril. O envio deve ser feito exclusivamente para o e-mail oficial: [email protected].

Para que a candidatura seja validada, a organização exige que o campo de assunto da mensagem siga rigorosamente o padrão: Edital_006/2026_nome-do-candidato. A iniciativa busca profissionais comprometidos com a agenda ambiental e que possuam disponibilidade para atuar nas frentes de trabalho das regiões contempladas.

LEIA TAMBÉM:

A contratação faz parte do cronograma de expansão das metas de restauração da SOS Amazônia, que segue investindo na recuperação de áreas degradadas e no fortalecimento da biodiversidade no estado.