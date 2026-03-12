Sósia de Ana Castela recebe visita da Boiadeira e semelhança impressiona: “Quem é quem?”

A sósia de Ana Castela, Sabryna Carnette, celebrou seus 24 anos na noite da última quarta-feira (11/3) com uma convidada especial: a própria cantora marcou presença na festa e posou para fotos ao lado da aniversariante. O encontro chamou atenção nas redes sociais pela forte semelhança entre as duas.

Na publicação, Sabryna, que se define na bio como “A Boiadeira de Santa Catarina”, agradeceu a presença da artista: “Obrigada por vir ao meu aniversário!”, escreveu, ao compartilhar os registros em que aparecem juntas.

Nos comentários, internautas reagiram às imagens, e muitos disseram ter ficado confusos ao tentar identificar quem era quem nas fotos. Alguns brincaram que parecia um encontro de “gêmeas”: “Quem é quem? [risos]”, comentou um usuário. “Tá, agora me diz… quem é quem?”, escreveu outro. “Caramba, quem é a Ana?”, perguntou mais um internauta. “Gêmeas que amo!”, disse um perfil. “Agora meu juízo bagunçou… qual é a Ana aí?”, brincou outra seguidora.

Outros seguidores também ressaltaram a semelhança entre elas e deixaram elogios à dupla: “Idênticas”, “Duas deusas”, “Lindas demais” e “Achei que era a mesma Ana”.