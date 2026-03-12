“Sou um democrata de centro-direita”, diz Dr. Luisinho ao declarar possível apoio a Flávio Bolsonaro

Durante reunião realizada ontem com lideranças do AGIR 36, o pré-candidato ao governo do Acre, Dr. Luisinho, afirmou que, caso precise assumir um posicionamento político no cenário nacional, apoiaria o senador Flávio Bolsonaro para a Presidência da República.

Segundo ele, sua posição está alinhada ao campo democrático de centro-direita e à defesa do liberalismo econômico.

Dr. Luisinho destacou que o país precisa priorizar políticas que incentivem a produção, o empreendedorismo e a geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população.

O pré-candidato também afirmou que é contrário ao uso excessivo do assistencialismo como instrumento político e defendeu um modelo de desenvolvimento que valorize o trabalho, a liberdade econômica e a autonomia das pessoas.

A reunião também tratou da organização do partido e da montagem das chapas para as eleições de 2026.