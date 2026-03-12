12/03/2026
Sportv leva o “Seleção” para Nova York, durante a Copa do Mundo, e confirma Felipão no time

Escrito por Portal Leo Dias
O Sportv, após divulgar os nomes que estarão nos países-sede para a cobertura da maior edição da Copa do Mundo da história, fechou também o time que comandará o ‘Seleção’, destaque da programação do canal durante o torneio.

A grande novidade é a presença do ex-técnico da Seleção Brasileira Luiz Felipe Scolari, o “Felipão”, comandante do país na campanha do pentacampeonato mundial em 2002, e que agora atuará como comentarista.

O ‘Seleção’ será comandado ao vivo, direto de Nova York, pelo apresentador André Rizek, que terá ao seu lado, no elenco fixo, os comentaristas Felipe Melo e Paulo Nunes.

Já Felipão e os ex-jogadores Renato Augusto, comentarista da Ge TV, e o argentino Andrés D’Alessandro, que participou do programa na última Copa do Mundo e retorna nesta edição, vão se revezar nos comentários e análises do ‘Seleção’ ao longo de todo o Mundial.

“Estou muito feliz com esse novo desafio. Depois de três Copas do Mundo na beira do gramado, agora tenho a oportunidade de participar de um programa esportivo e seguir falando de futebol, que é uma das minhas paixões. Ainda mais ao lado de nomes que conheço bem, como Paulo Nunes e Felipe Melo. Tenho certeza de que vai ser uma experiência muito bacana”, declara Felipão.

Ao longo de todo o torneio, o programa será palco de análises, debates e bastidores da competição, com informações atualizadas pelo time de repórteres e o olhar dos integrantes da bancada sobre os principais lances, histórias e o que de melhor acontecer na Copa.

A edição especial do ‘Seleção’ estreia na programação do Sportv no dia 6 de junho, logo após o último amistoso de preparação da Seleção Brasileira, que será disputado no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, diante do Egito.

