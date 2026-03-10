Steam Machine: Valve confirma e console chega ainda em 2026

A Valve reafirmou nesta terça-feira (10/3) que a Steam Machine será lançada oficialmente em 2026, encerrando uma onda de rumores sobre um possível novo adiamento. A especulação ganhou força após um comunicado vago emitido na última sexta-feira, que citava desafios na cadeia de suprimentos. No entanto, a gigante dos games agiu rápido para tranquilizar os fãs e confirmar que o cronograma de hardware para este ano está mantido.

A dúvida surgiu devido à atual crise global de memórias RAM e unidades de armazenamento, provocada pela altíssima demanda em data centers e aplicações de Inteligência Artificial (IA). Apesar desses obstáculos, a empresa garantiu que o console/computador compacto chegará ao mercado ainda no primeiro semestre de 2026.

O posicionamento oficial da Valve

Após uma publicação no blog oficial que gerou interpretações ambíguas, a representante de relações públicas da companhia, Kaci Aitchison Boyle, esclareceu a situação em entrevista ao portal The Verge.

Cronograma Mantido: “Nada mudou da nossa parte”, afirmou Boyle, negando que a crise de componentes tenha empurrado o lançamento para 2027.

Atualização do Blog: O trecho que mencionava “desafios de abastecimento” foi removido e substituído pela confirmação direta de que os produtos “serão lançados este ano”.

Impacto da IA: A Valve reconheceu que a disputa por componentes de memória com empresas de IA encareceu a produção, mas o planejamento financeiro do hardware já previa essas oscilações.

Três novos hardwares no horizonte

A Steam Machine não chegará sozinha. A Valve prepara um ecossistema completo para transformar a experiência de jogo na sala de estar.

Produto Função Principal Status de Lançamento Steam Machine Console/PC compacto de alta performance Confirmado para 2026 Steam Controller Novo controle com feedback háptico avançado Lançamento conjunto Steam Frame Headset de realidade virtual (VR) de elite Previsto para o fim de 2026

A estratégia da Valve com a nova Steam Machine é oferecer a flexibilidade de um PC com a conveniência de um console. Com o anúncio oficial feito originalmente em novembro passado, a expectativa é que a pré-venda comece nas próximas semanas, assim que os preços finais forem estabelecidos. Para os jogadores, a garantia de que o hardware “está a caminho” traz um alívio em um mercado marcado por constantes atrasos tecnológicos.

Quais são as configurações da Steam Machine?

A Steam Machine virá equipada com o SteamOS 3 (baseado no Arch Linux), assim como o Steam Deck, mas com mais de seis vezes a potência dele, diz a Valve. Teste internos indicam que maioria dos jogos funcionará em 4K a 60 FPS com FSR, mas alguns “exigem mais upscaling do que outros, e pode ser preferível jogar com uma taxa de quadros menor com VRR para manter uma resolução interna de 1080p”.

Serão lançadas duas versões, com 512 GB ou 2 TB de armazenamento. O aparelho contará com processador AMD Zen 4 semi personalizado (6 núcleos e 12 threads), placa gráfica AMD RDNA3 também semi personalizada, 16 GB de RAM DDR5 e 8 GB de VRAM GDDR6.

Ficha técnica da Steam Machine Especificações Processador (CPU) AMD, arquitetura Zen 4, 6 núcleos e 12 threads, semipersonalizado; até 4,8 GHz, com potência térmica de 30 W Processador gráfico (GPU) AMD, 28 unidades de computação de arquitetura RDNA3, semipersonalizado; frequência máxima estável de 2,45 GHz; potência térmica de 110 W Memória 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6 Energia Fonte de alimentação interna; alimentação CA bivolt (110 a 240 V) Armazenamento Dois modelos de Steam Machine: SSD NVMe de 512 GB ou SSD NVMe de 2 TB; ambos incluem entrada para cartão microSD de alta velocidade Wi-Fi Wi-Fi 6E 2×2 Bluetooth Antena dedicada para conexões Bluetooth 5.3 Steam Controller Adaptador sem fio de 2,4 GHz do Steam Controller integrado Exibição DisplayPort 1.4 (até 4K a 240 Hz ou 8K a 60 Hz, compatível com HDR, FreeSync e encadeamento em série) e HDMI 2.0 (até 4K a 120 Hz, compatível com HDR, FreeSync e CEC) USB Duas portas USB-A 3.2 Gen 1 (frontal), duas portas USB-A 2.0 (traseira) e uma porta USB-C 3.2 Gen 2 (traseira) Rede Porta Gigabit Ethernet Barra de LEDs 17 LEDs RGB individualmente endereçáveis para indicação do estado do sistema e personalização Tamanho 156 mm x 152 mm (148 mm sem base) x 162,4 mm (L x A x P) Peso 2,6 kg Sistema operacional SteamOS 3 (baseado no Arch Linux) Área de trabalho KDE Plasma

Por que a Steam Machine foi adiada?

A Steam Machine foi adiada e a decisão foi comunicada oficialmente pela Valve em fevereiro, devido ao aumento do custo dos componentes de computador. Em publicação em seu blog, a empresa declarou que precisava de mais tempo “para definir preços e datas de lançamento concretos que possamos anunciar com confiança”. A linha anunciada pela Valve, que também inclui o Steam Controller e o headset de realidade virtual Steam Frame, foi revelada pela primeira vez em 12 de novembro de 2025.

Desde o anúncio, no entanto, “a escassez de memória e armazenamento que você provavelmente já ouviu falar em toda a indústria aumentou rapidamente desde então”, explicou a Valve, o que obrigou a equipe a revisar o cronograma de envio e os preços exatos, sobretudo para a Steam Machine e o Steam Frame. Embora o valor possa ser superior ao previsto inicialmente, o lançamento dos três dispositivos segue programado para o primeiro semestre deste ano.

“Temos trabalho a fazer para definir preços e datas de lançamento concretos que possamos anunciar com confiança, levando em consideração a rapidez com que as circunstâncias em torno desses dois aspectos podem mudar. Manteremos vocês informados o máximo possível à medida que finalizarmos esses planos”, acrescentou o comunicado da Valve publicado no mês de fevereiro.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por: ContilNet