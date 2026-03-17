Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono

O ator Stênio Garcia é o centro de uma controvérsia jurídica que expõe o lado delicado de sua vida pessoal.

O artista iniciou um processo judicial contra suas próprias filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, por conta de um imóvel de alto padrão localizado no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A ação, que tramita desde outubro de 2025, traz à tona alegações de vulnerabilidade financeira e exclusão familiar.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, Stênio afirma ter o direito de usufruto vitalício da propriedade e acusa as filhas de ocuparem o bem de forma injusta. O ator busca retomar o controle do apartamento, avaliado em uma causa que atinge o montante de R$ 2,5 milhões.

Alegações de abandono e dificuldades financeiras

Em um desabafo contido nos autos do processo, o ex-galã da Rede Globo revelou que sua situação financeira mudou drasticamente após o fim de seu vínculo com a emissora.

Dependência da Aposentadoria: Stênio afirma que hoje vive exclusivamente de seus rendimentos como aposentado, o que o coloca em uma posição de fragilidade diante de despesas elevadas.

Saúde e Afeto: O ator relata que as filhas não o auxiliam com custos médicos e que se sente “desamparado afetivamente”, sendo excluído do convívio e do controle de seus bens legais.

Perdas e Danos: Além da retomada do imóvel, ele solicita uma indenização pelo tempo em que as filhas exerceram a posse sozinhas, impedindo-o de gerar renda com um possível aluguel.

Detalhes da Ação Judicial: Stênio Garcia vs. Filhas

Confira o resumo dos principais pontos do embate jurídico:

Item da Causa Detalhes do Processo Valor da Causa R$ 2.500.000,00 Local do Imóvel Ipanema, Rio de Janeiro Réus Cássia Piovesan e Gaya Piovesan Pedido Principal Imissão na posse (retomada do controle do imóvel) Status Atual Em andamento; pedido de liminar foi negado Prioridade Legal Tramitação prioritária devido à idade do autor (94 anos)

A defesa das filhas de Stênio Garcia ainda não foi anexada ao processo, e o espaço para manifestação permanece aberto.

Por se tratar de um idoso de 94 anos, a legislação brasileira prevê celeridade absoluta no julgamento, visando garantir os direitos fundamentais do autor.

Enquanto a decisão final não sai, o caso segue repercutindo e levantando debates sobre o planejamento sucessório e a proteção de veteranos da arte que enfrentam adversidades na terceira idade.