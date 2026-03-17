Stênio Garcia tem reação inesperada ao descobrir processo contra as filhas; saiba tudo

O escândalo envolvendo o patrimônio de Stênio Garcia acaba de ganhar novos detalhes surpreendentes, que começaram a repercutir. Após a notícia de que o veterano de 94 anos estaria processando as próprias filhas vir à tona, o ator decidiu quebrar o silêncio e falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre a surpresa com a descoberta.

Em um diálogo revelador e dramático, o ex-astro da TV Globo explicou a origem de sua ruína financeira e, de forma chocante, descobriu apenas agora que as próprias herdeiras são rés na ação judicial pelos aluguéis que o sustentariam. Durante a conversa, o ator relembrou que o embate começou há muitos anos, logo após o fim de seu antigo casamento com Clarice, mãe de suas filhas, Cássia e Gaya.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Stênio Garcia com as filhas e a esposa Reprodução / Instagram Stênio Garcia Reprodução @steniogarciaoficial Stênio Garcia Reprodução/YouTube Voltar

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Segundo o artista, a ex-mulher o processou após ele revelar à imprensa que ela o havia deixado para ir morar na Holanda com um rapaz mais jovem. “Ela voltou da Holanda, leu essa reportagem, já tinham passado não sei quantos anos. E aí ela resolveu me processar para levar vantagem em cima disso (…) Ganhou tudo praticamente”, desabafou.

Inclusive, ele confirmou que precisou vender uma casa valiosa em Nova Friburgo para arcar com os 500 mil cruzeiros exigidos pela Justiça na época.

O choque com o nome das filhas no processo

Acreditando que seu atual embate judicial, que cobra os aluguéis de imóveis que ele doou, mas manteve o direito de usufruto, era exclusivamente contra a ex, Stênio foi pego de surpresa. Inesperadamente, o famoso descobriu que, legalmente, o processo está no nome de Cássia e Gaya, já que elas são as “nu-proprietárias” (donas legais dos imóveis).

Visivelmente atônito com a revelação, o ator repudiou a ideia de estar lutando contra as herdeiras. “Minhas filhas não têm nada a ver com isso. Eu vou processar as minhas filhas? Poxa, eu não sou contra as minhas filhas. Eu não vou brigar contra elas”, sentenciou, em choque.

Sobre a possibilidade de ter ficado sem falar com as herdeiras desde 2023, Stênio Garcia abriu o jogo sobre a real situação. “Elas não me ligam. Mas eu não brigo com elas, não. Eu falo, sim. Se eu tiver que falar com elas, eu vou falar. Eu não vou negar as minhas filhas”, concluiu o veterano, emocionado.