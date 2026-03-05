07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

STF tem maioria para manter Jair Bolsonaro na Papudinha; veja os votos

Ministros da Primeira Turma analisaram decisão de Alexandre de Moraes que negou o pedido de prisão domiciliar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa hospital (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Federal Tribunal (STF) formou maioria de votos nesta quinta-feira (5/3) para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, local conhecido como “Papudinha”. Os magistrados analisaram um recurso da defesa que solicitava a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, manteve seu posicionamento inicial de que não houve alteração nos fatos que justifiquem a soltura ou o regime domiciliar. Até o momento, o placar está em 3 a 0 pela manutenção da custódia no batalhão militar, aguardando apenas o posicionamento final para o encerramento do julgamento virtual.

O Placar do Julgamento no STF

A análise ocorre de forma colegiada, onde os ministros da Primeira Turma avaliam se a decisão monocrática de Moraes deve ser referendada ou reformada.

  • Voto do Relator: Alexandre de Moraes reiterou a necessidade da manutenção da prisão para garantir a ordem pública e a instrução processual.

  • Acompanhamento: Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram integralmente o voto do relator, consolidando a maioria.

  • Voto Pendente: Resta apenas o voto da ministra Cármen Lúcia para concluir a votação do grupo.

Contexto da Detenção

Jair Bolsonaro permanece custodiado no 19º Batalhão da PM-DF devido à sua condição de ex-capitão do Exército, o que lhe garante o direito a uma unidade militar. A defesa alega questões de saúde e segurança para o pedido de prisão domiciliar, argumentos que, até o momento, não sensibilizaram a maioria da turma julgadora.

Ministro Voto Proferido Posição
Alexandre de Moraes Manter Prisão Relator
Flávio Dino Manter Prisão Acompanha o Relator
Cristiano Zanin Manter Prisão Acompanha o Relator
Cármen Lúcia Aguardando

A decisão de hoje reforça o entendimento da Corte sobre a manutenção das medidas cautelares no âmbito das investigações em curso. Com a maioria formada, o pedido de prisão domiciliar é tecnicamente rejeitado pela Primeira Turma, mantendo o ex-presidente sob custódia militar por tempo indeterminado, conforme os prazos legais da investigação.

Fonte: Veja Brasil

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.