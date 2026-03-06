07/03/2026
STF nega troca de mensagens entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão do dono do Master

Escrito por InfoMoney
A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, nesta sexta-feira (6), uma nota em que nega que o ministro Alexandre de Moraes tenha mantido conversas por mensagem com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no dia em que ele foi preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025. As informações são do g1.

De acordo com o STF, uma análise técnica dos dados telemáticos de Vorcaro — informações extraídas do celular do executivo e tornadas públicas pela CPMI do INSS — concluiu que as mensagens de visualização única enviadas naquele 17 de novembro de 2025 não correspondem a contatos de Alexandre de Moraes.

Na nota, o Supremo afirma que os prints dessas mensagens estão vinculados, nos arquivos apreendidos, a pastas relativas a outras pessoas da lista de contatos de Vorcaro, e não ao ministro.

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes”, diz o texto.

O STF também informa que os nomes e telefones das pessoas associadas aos arquivos não serão divulgados em razão de sigilo decretado pelo ministro André Mendonça.

(Matéria em atualização)

