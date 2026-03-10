SuperTaça e casamento internacional: confira os bastidores mais comentados da semana na fronteira

Semana de aniversários especiais na fronteira

A semana foi marcada por comemorações e muitos parabéns para nomes bastante conhecidos da nossa querida fronteira.

No dia 4 de março, quem celebrou mais um ano de vida foi Renato, proprietário do Renato Gasteo Bar, considerado por muitos o barzinho mais charmoso da cidade. Renato é bastante conhecido na região por seu espírito empreendedor, atuando em diversas áreas e sempre se destacando pelo carisma e pela forma acolhedora com que recebe seus clientes em seus estabelecimentos.

Quem também apagou as velinhas no dia 8 de março foi o nosso querido Junior Oliver, super digital influencer da fronteira. Dono de um sorriso marcante e de uma simpatia inconfundível, Junior conquista diariamente seus seguidores com seus stories autênticos e seu jeito espontâneo de compartilhar o dia a dia.

E fechando a semana de comemorações, hoje, 10 de março, é dia de celebrar a vida de Claudemir Batuca, professor personal de excelência na nossa fronteira. Reconhecido pelo seu carisma, dedicação e competência profissional, Batuca é referência quando o assunto é saúde, disciplina e qualidade de vida.

A todos os aniversariantes, nossos parabéns!

Que não faltem saúde, sucesso, conquistas e muitos motivos para celebrar a vida.

Mulheres do Alto Acre: força, dedicação e inspiração

No último dia 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data que vai muito além de homenagens: é um momento de reconhecer a força, a coragem e a determinação de tantas mulheres que constroem diariamente a história do Alto Acre, especialmente aqui na nossa querida fronteira.

São mulheres que carregam em si a garra de quem luta todos os dias. Mulheres que são empreendedoras, mães, esposas, filhas e profissionais dedicadas, que equilibram múltiplas responsabilidades e, ainda assim, conseguem fazer a diferença por onde passam. Em cada bairro, em cada comércio, em cada espaço de trabalho, há uma mulher deixando sua marca com talento, sensibilidade e competência.

O Alto Acre é rico em histórias de mulheres que transformam desafios em oportunidades e que exercem suas profissões com excelência, amor e compromisso. Elas movimentam a economia, fortalecem famílias e contribuem para o crescimento da nossa região.

Representando tantas dessas mulheres fortes e inspiradoras, podemos citar algumas que se destacam em suas áreas de atuação: Railine Brito, com sua incrível habilidade de transformar cabelos e elevar a autoestima de suas clientes; Polayne Araújo, atuando com dedicação no comércio de alimentos e estivas em geral; Yaqueline Perez, que na área da estética cuida da beleza e bem-estar de muitas mulheres; Daiana Oliveira, talentosa joalheira que expressa arte e delicadeza em cada peça.

Também merece destaque Fernanda Hassen, que representa a força feminina na política, atuando com liderança e compromisso com a população; Maria Cecília, professora e coordenadora do SEE em Brasiléia, que contribui diariamente para a formação e o futuro de tantos jovens; e Marinete Mesquita, referência na área de gestão, mostrando competência e dedicação em seu trabalho.

Esses são apenas alguns nomes entre tantas outras mulheres incríveis que, com trabalho, sensibilidade e amor pelo que fazem, ajudam a construir uma fronteira mais forte, próspera e cheia de esperança.

A todas as mulheres do Alto Acre, nossa admiração, respeito e gratidão.

Feliz Dia da Mulher!

Mulheres no Tatame

A Prefeitura de Epitaciolândia segue investindo em iniciativas que valorizam o bem-estar e o fortalecimento das mulheres do município. Um exemplo disso é o Projeto Mulheres no Tatame, desenvolvido por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a Escola Leão Dourado.

A iniciativa nasce com o objetivo de incentivar a participação feminina no esporte, promovendo não apenas a prática do jiu-jitsu, mas também saúde, autoestima, disciplina e fortalecimento físico e emocional para as mulheres.

O projeto é voltado especialmente para mulheres servidoras da administração pública de Epitaciolândia, que terão a oportunidade de aprender técnicas da modalidade, melhorar a qualidade de vida e ainda desenvolver importantes habilidades de defesa pessoal.

A proposta foi prontamente abraçada pelo prefeito Sérgio Lopes, um grande entusiasta do esporte, que acredita no poder transformador das atividades físicas como ferramenta de saúde, inclusão e valorização das pessoas.

As aulas serão ministradas por profissionais capacitados da Escola Leão Dourado, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e motivador para todas as participantes.

Em breve, o link para inscrição estará disponível nas páginas oficiais da Prefeitura e das secretarias envolvidas.

A gestão do prefeito Sérgio Lopes reforça, mais uma vez, seu compromisso em estimular hábitos de vida saudáveis, promover qualidade de vida e incentivar o protagonismo feminino em diferentes áreas da sociedade.

2ª Corrida da Mulher

Em um clima de alegria, energia e valorização feminina, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou neste domingo (08) a 2ª Corrida da Mulher, evento promovido em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa reuniu cerca de 250 participantes, entre atletas e moradores da comunidade, que participaram com entusiasmo de um momento marcado pela integração, incentivo ao esporte e celebração da força e determinação das mulheres.

A corrida contou com premiações nas categorias principal e master, tanto no masculino quanto no feminino, valorizando o desempenho dos participantes e estimulando a prática esportiva no município.

O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, da primeira-dama Alinny Saldanha, além de secretários municipais e outras autoridades que prestigiaram a iniciativa. A organização foi conduzida pela secretária da Mulher, Jamiele Albuquerque, em parceria com o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Galvão, que trabalharam para garantir uma programação especial e bem estruturada para todos.

Mais do que uma competição, a Corrida da Mulher reforça a importância do esporte como instrumento de saúde, qualidade de vida, inclusão e valorização das mulheres na sociedade, demonstrando o compromisso da gestão municipal em promover ações que incentivem o bem-estar e o protagonismo feminino.

Um evento que, além de movimentar a cidade, deixou uma mensagem clara: quando as mulheres avançam, toda a sociedade evolui.

Show Camisa 10

A cidade de Epitaciolândia já vive a expectativa para um dos eventos mais aguardados do mês. No próximo dia 13 de março, sexta-feira, o público vai poder curtir um grande show nacional do Grupo Camisa 10, que promete transformar o Estádio Antônio Araújo Lopes em um verdadeiro palco de alegria, música e muita animação.

Conhecido por embalar multidões com seus sucessos e pelo pagode contagiante, o Grupo Camisa 10 chega à fronteira trazendo um repertório cheio de energia para fazer todo mundo cantar, dançar e viver momentos inesquecíveis.

A grande festa será promovida pela FB Produções e Eventos, que prepara uma estrutura especial para garantir conforto, segurança e uma experiência completa para o público. A promessa é de uma noite de muito pagode, cerveja gelada, reencontros entre amigos e muita diversão para quem gosta de boa música e de celebrar a vida.

E para quem não quer ficar de fora, a dica é garantir logo o seu ingresso, pois o segundo lote já está disponível nos pontos de vendas autorizados.

Prepare o coração e o samba no pé, porque Epitaciolândia vai viver uma noite histórica ao som do pagode do Grupo Camisa 10!

SuperTaça de Futsal

O esporte da fronteira tem motivos de sobra para comemorar! Neste sábado (07), a Seleção de Brasiléia brilhou em quadra e se consagrou campeã da SuperTaça de Futsal, após uma emocionante disputa contra a forte equipe de Tarauacá.

A grande final foi marcada por muita emoção e equilíbrio, terminando empatada em 2 a 2. No entanto, graças ao melhor saldo de gols na competição, Brasiléia garantiu o título e levou para casa a premiação de R$ 10 mil, coroando uma campanha de destaque e muita garra.

A competição foi realizada pelo Governo do Estado do Acre e contou com a presença do secretário de Esportes, Ney Amorim, que acompanhou de perto as partidas e ressaltou a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de desenvolvimento e integração social.

Antes da decisão masculina, também foi realizada a final feminina, onde a equipe Real Sociedade, de Rio Branco, venceu o Cruzeiro do Sul por 2 a 1, garantindo o título e a premiação de R$ 10 mil.

Durante toda a competição, o público acompanhou jogos eletrizantes. Nos confrontos anteriores, os resultados foram:

• Cafu Autos Peças (Rio Branco) 2 x 3 Tarauacá

• Cafu Autos Peças (Rio Branco) 0 x 6 Brasiléia

A conquista da Seleção de Brasiléia reforça o talento e a força do futsal da cidade, que demonstrou organização, qualidade técnica e muita determinação dentro de quadra para levantar a taça da SuperTaça.

Uma vitória que enche de orgulho toda a população e mostra que o esporte da fronteira segue revelando grandes talentos e escrevendo belas histórias.

Ateliê Encanto

A criatividade e o talento ganharam um novo espaço para brilhar com o Ateliê Encanto, um empreendimento que chega trazendo delicadeza, originalidade e muito capricho no universo dos personalizados.

Especializado na produção de peças em MDF, acrílico e desenhos feitos à mão, o Ateliê Encanto transforma ideias em verdadeiras obras de arte. Cada detalhe é pensado com carinho para criar itens exclusivos, perfeitos para presentes, lembranças especiais, decoração e ocasiões marcantes.

Com um trabalho artesanal cheio de personalidade, o ateliê valoriza o feito à mão e a personalização, garantindo que cada cliente receba algo único, feito especialmente para tornar momentos ainda mais especiais.

Quem deseja encomendar ou fazer um orçamento pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp: (68) 99244-8406.

Ateliê Encanto: onde criatividade, delicadeza e talento se encontram para dar vida a peças cheias de significado.

Vida alheia

Menina, o babado da semana tá rendendo comentários e prints pra todo lado! Dizem que uma blogueira famosa de Brasiléia/Xapuri trocou altas farpas nas redes sociais com uma seguidora que, segundo os comentários da própria internet, já tá mais pra perseguidora oficial. O clima esquentou depois que a moça começou a afirmar que a blogueira estaria imitando tudo que ela faz. E não parou por aí não… a tal seguidora ainda soltou que a blogueira “não é nada” porque não usa roupas da Farm. Agora me digam uma coisa: desde quando usar Farm virou certificado de importância, minha gente? O povo da fronteira já tá acompanhando cada postagem, cada indireta e cada curtida suspeita, porque a briga virtual tá daquele jeito: um verdadeiro babado! Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco só falta marcar encontro na praça igual à música Faroeste Caboclo. E agora queremos saber: vocês estão do lado de quem nessa novela da fronteira? Team Blogueira ou team seguidora (ou perseguidora?) Conta pra gente, porque na fronteira a fofoca corre mais rápido que internet 5G!

E falando em blogueira, a empresária e dona de um estabelecimento bem conhecido e ainda dar uma de blogueira aqui na fronteira, que recentemente casou fora do país. Isso mesmo, minha gente, casamento internacional! Mas o que chamou atenção mesmo não foi só o casamento não, foi a lua de mel cheia de reclamações nos stories. Dizem que teve reclamação de quase tudo: hotel, passeio, comida, parecia até que a viagem virou um verdadeiro diário de desabafos. Só que o babado maior continua sendo aquela história da amiga que virou ex-amiga pouco antes do casamento. As línguas da fronteira contam que a moça fez até empréstimo para conseguir viajar e participar do casamento, toda animada para viver esse momento especial. Só que, quando chegou lá, não participou de praticamente nada da cerimônia. Dizem que nem um docinho do casamento ela viu. O que ela conheceu mesmo foi outro país, porque da festa, quase nada. Agora o povo da fronteira quer saber: como fica essa história quando a noiva voltar para casa? Será que a empresária vai demitir a funcionária que antes era amiga, ou vai manter o emprego e deixar o clima profissional falar mais alto?

chegou um rumorzinho até essa colunista que tem uma blogueira aqui da fronteira que não gosta muito de mim. Agora eu pergunto: o que foi que eu fiz, minha gente? Porque, sinceramente, nem convívio com essa senhora eu tenho, e na verdade nunca tive. No meio da comunicação, acho tão estranho quando alguém tenta criar rivalidade ou espalhar frases e conversas que não agregam em nada na caminhada. Afinal, quem trabalha com comunicação sabe que espaço tem para todo mundo. Até porque, como diz aquele velho ditado que todo mundo conhece: uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo todo. Aqui a gente segue fazendo o nosso trabalho, contando os babados da fronteira com leveza e bom humor, porque no fim das contas informação boa é aquela que soma, não a que divide.

Gente e o babado da enfermeira que denunciou algumas irregularidades no setor da saúde, vocês acompanharam? Porque esse assunto tá rendendo conversa em cada esquina da fronteira. A denúncia deu o que falar e dividiu opiniões. Tem gente que diz que ela fez certo em denunciar, afinal quando se trata de saúde pública tudo precisa ser muito transparente. Mas, como sempre acontece por aqui, as más línguas também entraram em ação. Dizem por aí que a enfermeira estaria totalmente errada, que teria invadido a sala de sei lá quem e que toda essa história teria começado por inveja de um cargo que foi dado para outra pessoa. Agora, verdade ou não, isso só quem pode dizer são as investigações e os fatos, porque na fronteira cada história sempre tem duas versões, ou até três. Enquanto isso, o povo segue acompanhando cada capítulo desse babado que, pelo visto, ainda vai dar muito pano pra manga. E vocês, acham que foi denúncia justa ou treta por causa de cargo?

