Escrito por Bacci Notícias
sus-lanca-teleatendimento-para-mulheres-expostas-a-violencia

Mulheres expostas à violência ou em vulnerabilidade psicossocial que vivem em Recife e no Rio de Janeiro poderão receber teleatendimento em saúde mental pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ainda neste mês. O Ministério da Saúde prevê que, em maio, a ação chegue a cidades com mais de 150 mil habitantes e, em junho, seja disponibilizada em todo o país.

Segundo a pasta, estão previstos 4,7 milhões de teleatendimentos psicológicos por ano, em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

O acesso ao serviço poderá ser feito por encaminhamento de unidades da atenção primária à saúde, unidades básicas de saúde (UBS) e serviços da rede de proteção, ou diretamente pelo aplicativo Meu SUS Digital, que terá um mini app funcionando a partir do fim do mês. Na plataforma, a mulher fará um cadastro para avaliação inicial da situação de violência e receberá a mensagem com dia e horário do teleatendimento.

A primeira consulta vai identificar riscos, redes de apoio e necessidades, com articulação junto aos serviços de referência.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o modelo segue experiências anteriores de teleatendimento em situações de compulsão por jogos eletrônicos, adaptando a atenção primária em saúde e a pactuação com estados e municípios para atender mulheres em vulnerabilidade.

“Ofertar esse teleatendimento com psiquiatra, psicólogo, assistente social e, em algumas situações, com terapeuta ocupacional é essencial – não só para aquelas que já foram vítimas de violência, mas também para mulheres que estão sinalizando risco ou em extrema vulnerabilidade”, completou Padilha.

O post SUS lança teleatendimento para mulheres expostas à violência apareceu primeiro em Bacci Noticias.

