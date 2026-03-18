18/03/2026
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Suspeito de estupro de vulnerável e tráfico de drogas é preso em operação no Acre

No local, também foram localizadas crianças em situação de vulnerabilidade

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No local, foram encontradas drogas, arma e munições
No local, foram encontradas drogas, arma e munições/Foto: cedida

Um homem, identificado pelas iniciais P. S. C., de 31 anos, suspeito de praticar os crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, foi preso na última terça-feira (17) pela Polícia Civil, em ação integrada com as equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

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A ação foi desencadeada a partir de levantamentos investigativos que apontavam que o suspeito estaria envolvido em crimes de natureza sexual contra crianças, sendo duas vítimas, de 12 e 13 anos.

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Durante a abordagem na residência do investigado, os policiais encontraram indícios relevantes que reforçaram as suspeitas, incluindo a presença de entorpecentes, uma arma de fogo e munições. No local, também foram localizadas crianças em situação de vulnerabilidade, o que demandou uma resposta imediata das autoridades para garantir a proteção das crianças.

O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu à unidade policial, adotando as medidas legais de proteção. As crianças foram devidamente acolhidas e posteriormente entregues aos seus responsáveis. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

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