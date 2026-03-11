Suspeito de golpe do falso advogado é preso em operação conjunta entre Acre e Ceará

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante um homem identificado pelas iniciais J. S. N., investigado por aplicar o golpe do falso advogado por meio do WhatsApp. A ação, na última terça-feira (10), contou com apoio da Polícia Civil do Ceará, por meio da 2ª Seccional da Região Metropolitana de Maracanaú.

Segundo as investigações, o suspeito se passava por advogado e entrava em contato com as vítimas que possuíam processos judiciais em andamento. Durante as conversas, o suspeito as vítimas ao erro ao prometer suposta liberação de valores ou andamento processual.

A prisão foi realizada após a troca de informações entre as equipes do Acre e do Ceará, que resultaram na identificação do investigado e na realização da abordagem policial no município de Maracanaú.

Foram apreendidos um notebook, seis aparelhos de telefone e mais uma dezena de chips telefônicos. Os materiais serão submetidos à análise técnica e poderão contribuir para a identificação de outras vítimas e possíveis comparsas envolvidos.

O investigado foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e desobediência, previstos no artigo 171, § 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, além do artigo 330 do Código Penal.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.