11/03/2026
ContilPop
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara
Mãe de Oruam, vira foragida da justiça após comemorar nascimento da neta
Zé Felipe defende Leonardo após polêmica com José Leonardo
BBB26: Babu faz revelação sobre relação com Chaiany no reality
Modelo Pauline Tantot e Neymar Jr reagem a polêmica de curtida no Instagram
Do bullying ao sucesso: conheça a jovem que transformou condição rara em fama na internet

Suspeito de golpe do falso advogado é preso em operação conjunta entre Acre e Ceará

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Investigação conduzida pela Polícia Civil do Acre resultou na prisão de suspeito de aplicar o golpe do “falso advogado” em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará
Investigação conduzida pela Polícia Civil do Acre resultou na prisão de suspeito de aplicar o golpe do “falso advogado” em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará/Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante um homem identificado pelas iniciais J. S. N., investigado por aplicar o golpe do falso advogado por meio do WhatsApp. A ação, na última terça-feira (10), contou com apoio da Polícia Civil do Ceará, por meio da 2ª Seccional da Região Metropolitana de Maracanaú.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo as investigações, o suspeito se passava por advogado e entrava em contato com as vítimas que possuíam processos judiciais em andamento. Durante as conversas, o suspeito as vítimas ao erro ao prometer suposta liberação de valores ou andamento processual.

LEIA MAIS: Justiça do Acre condena Facebook por não fornecer dados de conta vinculada a golpe

A prisão foi realizada após a troca de informações entre as equipes do Acre e do Ceará, que resultaram na identificação do investigado e na realização da abordagem policial no município de Maracanaú.

Foram apreendidos um notebook, seis aparelhos de telefone e mais uma dezena de chips telefônicos. Os materiais serão submetidos à análise técnica e poderão contribuir para a identificação de outras vítimas e possíveis comparsas envolvidos.

O investigado foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e desobediência, previstos no artigo 171, § 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, além do artigo 330 do Código Penal.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.