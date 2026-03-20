Tainá já havia negado gravidez com Éder Militão antes do anúncio; relembre
Os rumores sobre a gestação circulam pela web desde o final de 2025
Andressa Reis
20/03/2026 às 21:37
telegram
facebook
twitter
(Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais)
A gravidez de Tainá Militão vem agitando as redes sociais desde o final de 2025, quando os primeiros rumores começaram a surgir. Antes do anúncio oficial feito nesta sexta-feira (20/3), a influenciadora chegou a negar a gestação. Entre fotos e vídeos que reforçavam o fato, internautas chegaram a supor terem visto a esposa do jogador Éder Militão em uma maternidade.
Os comentários começaram a tomar força na internet após a Tainá postar fotos ao lado do marido, Éder Militão. Nas imagens, o que chamava atenção era a postura do jogador, que apareceu com a mão próxima à barriga da influenciadora digital. O post levou muitos fãs a questionarem uma possível gravidez. Nos comentários, ela tratou de afastar os rumores com muito bom humor.
Leia Também
Famosos
Bebê a caminho! Tainá Militão e Éder Militão esperam primeiro filho
Famosos
É menino ou menina? Saiba tudo sobre a gravidez de Tainá Militão
Famosos
Ao portal LeoDias, Éder Militão revela nervosismo antes de casar com Tainá Castro
Veja as fotos
Abrir em tela cheia Tainá e Éder MilitãoFoto/Instagram Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais Tainá Militão e os filhos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Voltar
Próximo
Outro episódio, também em 2025, foi quando Tainá decidiu abrir uma caixa de perguntas no Instagram, e um internauta perguntou diretamente, se ela realmente foi vista em uma maternidade, o que ela também negou.
No final do ano, a influenciadora chegou a postar um vídeo bem-humorado após as especulações. No registro ela aparece ao lado de Éder, fazendo uma projeção de seu futuro. O resultado da trend – tendências virais nas redes – foi de casamento, gravidez e filhos.
Tainá Militão já se relacionou com o jogador do Flamengo Léo Pereira, com quem teve dois filhos: Helena e Matteo. Agora, a influenciadora vive uma nova fase com o jogador Éder Militão, com quem está casada e aguarda o primeiro filho, conforme anúncio publicado nesta sexta-feira.
Fique por dentro!
Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.
Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.
Tags:Tainá Militão
telegram
facebook
twitter
Fonte: Portal Leo Dias