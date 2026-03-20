Tainá já havia negado gravidez com Éder Militão antes do anúncio; relembre

Os rumores sobre a gestação circulam pela web desde o final de 2025

Andressa Reis

20/03/2026 às 21:37

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(Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A gravidez de Tainá Militão vem agitando as redes sociais desde o final de 2025, quando os primeiros rumores começaram a surgir. Antes do anúncio oficial feito nesta sexta-feira (20/3), a influenciadora chegou a negar a gestação. Entre fotos e vídeos que reforçavam o fato, internautas chegaram a supor terem visto a esposa do jogador Éder Militão em uma maternidade.

Os comentários começaram a tomar força na internet após a Tainá postar fotos ao lado do marido, Éder Militão. Nas imagens, o que chamava atenção era a postura do jogador, que apareceu com a mão próxima à barriga da influenciadora digital. O post levou muitos fãs a questionarem uma possível gravidez. Nos comentários, ela tratou de afastar os rumores com muito bom humor.

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Abrir em tela cheia Tainá e Éder MilitãoFoto/Instagram Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais Tainá Militão e os filhos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Outro episódio, também em 2025, foi quando Tainá decidiu abrir uma caixa de perguntas no Instagram, e um internauta perguntou diretamente, se ela realmente foi vista em uma maternidade, o que ela também negou.

No final do ano, a influenciadora chegou a postar um vídeo bem-humorado após as especulações. No registro ela aparece ao lado de Éder, fazendo uma projeção de seu futuro. O resultado da trend – tendências virais nas redes – foi de casamento, gravidez e filhos.

Tainá Militão já se relacionou com o jogador do Flamengo Léo Pereira, com quem teve dois filhos: Helena e Matteo. Agora, a influenciadora vive uma nova fase com o jogador Éder Militão, com quem está casada e aguarda o primeiro filho, conforme anúncio publicado nesta sexta-feira.

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Tags:Tainá Militão

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Fonte: Portal Leo Dias